人民币逆中间价微收升 年内扩波幅预期致期权波动率续升

路透上海/北京8月4日 - 人民币兑美元即期周二微幅收升，中间价则略跌至两周低点。交易员称，中国经济基本面偏弱，人民币贬值压力仍存，但即期市场横盘整理渐成共识，短期料维持直线走势；市场仍预期管理层将在3-6个月内扩大2%的日波幅限制，期权波动率继续上升。

他们并指出，人民币即期全天最大波动仅8个点子，因在岸汇率持续僵持，市场对汇率维稳信心仍较足，但此前国务院出台“适时”扩波幅预期仍在影响期权市场，因扩波幅之后市场弹性可能上升。

“贬值压力一直有，但即期几个月没动了，（短期看）天塌下来估计也不会动，后面怎么走完全取决于央妈。”一中资行交易员表示。

今日美元/人民币期权隐含波动率继续上升，显示人民币贬值预期仍较高。截至北京时间16:00，六个月平价期权隐含波动率双边报价为2.400/2.900%,1年期平价期权隐含波动率双边报价为2.800/3.050%，均创出近四个月新高。

另一中资行交易员指出，在如此沉闷的市场之下，客盘十分清淡，业务都不好做了。

“我们都不知如何是好了。”他说。

全球汇市方面，与大宗商品相关的主要货币在经历了数周艰难走势后，周二收复部分失地，主要受油价企稳及澳洲央行软化汇率立场提振。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2096 6.2097 0.00%

中间价 6.1177 6.1169 -0.01%

成交额 175.67亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.50%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 8 6.2091 6.2099

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.29%

1年期美元/人民币掉期升水 1,535

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2158 6.2185

一年期NDF 6.2795 6.2865

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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