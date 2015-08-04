人民币逆中间价微收升 年内扩波幅预期致期权波动率续升

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海/北京8月4日 - 人民币兑美元即期周二微幅收升，中间价则略跌至两周低点。交易员称，中国经济基本面偏弱，人民币贬值压力仍存，但即期市场横盘整理渐成共识，短期料维持直线走势；市场仍预期管理层将在3-6个月内扩大2%的日波幅限制，期权波动率继续上升。
他们并指出，人民币即期全天最大波动仅8个点子，因在岸汇率持续僵持，市场对汇率维稳信心仍较足，但此前国务院出台“适时”扩波幅预期仍在影响期权市场，因扩波幅之后市场弹性可能上升。
“贬值压力一直有，但即期几个月没动了，（短期看）天塌下来估计也不会动，后面怎么走完全取决于央妈。”一中资行交易员表示。
今日美元/人民币期权隐含波动率继续上升，显示人民币贬值预期仍较高。截至北京时间16:00，六个月平价期权隐含波动率双边报价为2.400/2.900%,1年期平价期权隐含波动率双边报价为2.800/3.050%，均创出近四个月新高。
另一中资行交易员指出，在如此沉闷的市场之下，客盘十分清淡，业务都不好做了。
“我们都不知如何是好了。”他说。
全球汇市方面，与大宗商品相关的主要货币在经历了数周艰难走势后，周二收复部分失地，主要受油价企稳及澳洲央行软化汇率立场提振。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2096 6.2097 0.00%
中间价 6.1177 6.1169 -0.01%
成交额 175.67亿美元
日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.50%(上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 8 6.2091 6.2099
今年以来升贬幅度 -0.09%
2005年汇改以来升贬幅度 33.29%
1年期美元/人民币掉期升水 1,535
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.2158 6.2185
一年期NDF 6.2795 6.2865
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。