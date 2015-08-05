人民币创一个月新低后放量收平 受IMF推迟SDR调整扰动

路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期周三触及近一个月新低后收盘持平，中间价刷新两周低点。交易员称，IMF决定将当前SDR（特别提款权）货币篮子的有效期延长至明年九月，拖累人民币盘中一度跌破6.21元关口，但央行维稳助汇价迅速收复失地。

IMF的最新决定令市场预期稍有改变。在经过近一个月的直线运行后，交易员对汇价波动弹性是否会受此影响而立即扩大存在分歧，部分交易员认为，人民币或借此契机扩大波动，但亦有交易员指出今日早盘人民币试探性突破以失败告终，难言波动区间会立即扩大。

一中资行交易员指出，IMF为人民币纳入SDR设置缓冲期，令即期市场做出试探性反应；因在岸CNY触底后反弹的速度快于离岸CNH ，导致两地价差一度扩至逾百点。鉴于在岸即期表现更为稳定，后市价差有望进一步缩窄。

“每次（价差）上到一百点以上都会有人出来套利。今天套利盘说不好多不多，我们这边不算多。”他表示。

今日人民币兑美元即期盘中最低报6.2122元，为7月8日以来新低；人民币兑美元中间价报6.1186元，刷新7月21日以来低点。今日成交量明显放大至逾300亿美元，创出3月19日以来最高。

分析人士认为，国际货币基金组织(IMF)报告建议维持SDR货币篮子组成至明年9月份，为投资者提供“缓冲”，对人民币是否纳入SDR篮子的评估程序则暂未有变化；虽然人民币在“自由使用”方面仍面临一定的问题，但IMF正面态度令人民币成为SDR篮子货币的可能性上升。

周二发布的IMF工作人员报告建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

全球汇市方面，美元指数周三触及三个半月高位，此前美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示支持9月升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2096 6.2096 0.00%

中间价 6.1186 6.1177 -0.01%

成交额 323.54亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.49%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 29 6.2093 6.2122

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.29%

1年期美元/人民币掉期升水C 1,525

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2175 6.218

一年期NDF 6.283 6.278

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)

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