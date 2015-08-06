人民币微幅收贬 央行坚守直线运行价消磨贬值预期

路透上海/北京8月6日 - 人民币兑美元即期周四微幅收贬，中间价则小幅反弹。交易员称，昨日人民币试探性突破6.21关口，但以失败告终，足见央行态度坚决，短期波动区间扩大可能性不大；衍生品市场亦显示，即期长时间直线运行，正消磨市场对人民币汇率弹性上升的预期。

他们并指出，虽然短端期权隐含波动率下降，但长端隐含波动率仍维持，期权隐含波动率曲线有所陡峭化，表明各方对半年或者一年之内提升人民币汇率弹性仍有一定期待。

“6.2100这个位置，看来（央行）是很有决心去守住的；别看成交量不小，真正的需求还是没那么多。即期不动，感觉掉期、期权也不可能有太明显的趋势出来。”一中资行交易员表示。

今日人民币即期成交量达225亿美元，虽较昨日的逾300亿美元有所回落，但仍处于近一个月的高位水平。

另一中资行交易员指出，目前人民币基本上钉死美元不动了，虽然美联储加息预期波及新兴市场货币空仓规模上升与人民币多仓削减，但从最近人民币即期市场表现来看，在美联储升息靴子落地前，估计市场都不会有动静。

周四公布的路透调查显示，过去两周亚洲新兴货币人气恶化，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在9月开始升息的预期升温。人民币多仓规模减少，还不到上次调查时的三分之一，因股市动荡且经济欠佳。

全球汇市方面，美元指数小幅下跌，但仍接近逾三个月高位，此前美国数据为美联储可能早在下月升息再添论据。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2097 6.2096 0.00%

中间价 6.1181 6.1186 0.01%

成交额 225.02亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最 1.50%(上限±2%) 日高 日低

大波幅

日内波动幅度(pips) 8 6.2093 6.2101

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.28%

1年期美元/人民币掉期升水 1,515

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2172 6.2173

一年期NDF 6.283 6.283

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 毕晓雯/曾祥进)

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