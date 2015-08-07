中国二季度经常账户顺差和资本和金融账户逆差均为766亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 中国国家外汇管理局周五公布，2015年二季度中国经常账户顺差略增至766亿美元，为2010年四季度以来最高；资本和金融账户逆差明显扩大至766亿美元，创2009年三季度以来最大逆差规模。
外管局初步数据显示，二季度经常账户下，货物贸易顺差1,376亿美元，服务贸易逆差504亿美元，初次收入逆差76亿美元，二次收入逆差30亿美元。资本和金融账户下，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差636亿美元，储备资产增加131亿美元
按最新国际标准公布的国际收支平衡表数据显示 2015年上半年，中国经常账户顺差1,522亿美元，其中，货物贸易顺差2,565亿美元，服务贸易逆差955亿美元，初次收入逆差58亿美元，二次收入逆差30亿美元。
上半年资本和金融账户逆差945亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差1619亿美元，储备资产减少671亿美元。
外管局此前数据显示，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站：here
(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。