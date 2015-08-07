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中国财经 | 2015年 8月 7日 星期五 16:34 BJT

中国二季度经常账户顺差和资本和金融账户逆差均为766亿美元

路透北京8月7日 - 中国国家外汇管理局周五公布，2015年二季度中国经常账户顺差略增至766亿美元，为2010年四季度以来最高；资本和金融账户逆差明显扩大至766亿美元，创2009年三季度以来最大逆差规模。

外管局初步数据显示，二季度经常账户下，货物贸易顺差1,376亿美元，服务贸易逆差504亿美元，初次收入逆差76亿美元，二次收入逆差30亿美元。资本和金融账户下，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差636亿美元，储备资产增加131亿美元

按最新国际标准公布的国际收支平衡表数据显示 2015年上半年，中国经常账户顺差1,522亿美元，其中，货物贸易顺差2,565亿美元，服务贸易逆差955亿美元，初次收入逆差58亿美元，二次收入逆差30亿美元。

上半年资本和金融账户逆差945亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差1619亿美元，储备资产减少671亿美元。

外管局此前数据显示，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站：here

(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)

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