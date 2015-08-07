人民币收盘持平 贬值预期淡化美元长端掉期续跌

路透上海/北京8月7日 - 人民币兑美元即期周五收盘持平，盘中窄幅波动几乎无点差，中间价续升。交易员称，境内一年期美元掉期升水因即期僵持且中国股市企稳而五连跌至1,500关口下方，显示人民币贬值预期继续淡化。

他们并指出，在岸CNY与离岸CNH价差维持在80个点子左右水平，但套利亦需具备一定条件，并非每个机构都可以操做，若非价差明显，套利对在岸的压力可能并不大。近期每日成交明显，更多因机构笃定汇率僵持，倒量刷排名所致。

“最近SPOT这边基本不动，每天也就几个价位，估计在三季度结束之前，应该没太有机会波动，之后在看吧。”一中资行外汇交易主管表示。

最新路透调查显示，未来一年中国料将维持人民币汇率稳定，即使中国扩大人民币波动区间，以象征坚持市场改革路线。人民币兑美元 一个月后料报在6.21，六个月后报在6.20，12个月后报在6.20(7月调查预估分别为6.21,6.20,6.20)。

交易员指出，今晚美国非农数据料向好，若离岸CNH因此走弱，与在岸价差或再度被拉大。而根据国际货币基金组织IMF本周发布的SDR初评报告，CNY与CNH的偏离显示CNH并非完美的人民币汇率套保工具，SDR的持有者需要充足的通道持有人民币计价的工具，以管理储备资产及对冲风险，这需要中国进一步开放资本账户，以帮助未来CNY和CNH汇差收敛。

近期人民币是否纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子的问题继续称热谈，日本亦表态支持。日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员SDR货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周五持稳，市场等待美国非农就业数据的公布。该数据可能提高美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息的可能性。分析师预期，7月非农就业岗位增加22.3万个。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00%

中间价 6.1174 6.1181 0.01%

成交额 210.65亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.51%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 4 6.2095 6.2099

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.28%

1年期美元/人民币掉期升水 1,492

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2159 6.2165

一年期NDF 6.2785 6.2835

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。