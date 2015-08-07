人民币收盘持平 贬值预期淡化美元长端掉期续跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京8月7日 - 人民币兑美元即期周五收盘持平，盘中窄幅波动几乎无点差，中间价续升。交易员称，境内一年期美元掉期升水因即期僵持且中国股市企稳而五连跌至1,500关口下方，显示人民币贬值预期继续淡化。
他们并指出，在岸CNY与离岸CNH价差维持在80个点子左右水平，但套利亦需具备一定条件，并非每个机构都可以操做，若非价差明显，套利对在岸的压力可能并不大。近期每日成交明显，更多因机构笃定汇率僵持，倒量刷排名所致。
“最近SPOT这边基本不动，每天也就几个价位，估计在三季度结束之前，应该没太有机会波动，之后在看吧。”一中资行外汇交易主管表示。
最新路透调查显示，未来一年中国料将维持人民币汇率稳定，即使中国扩大人民币波动区间，以象征坚持市场改革路线。人民币兑美元 一个月后料报在6.21，六个月后报在6.20，12个月后报在6.20(7月调查预估分别为6.21,6.20,6.20)。
交易员指出，今晚美国非农数据料向好，若离岸CNH因此走弱，与在岸价差或再度被拉大。而根据国际货币基金组织IMF本周发布的SDR初评报告，CNY与CNH的偏离显示CNH并非完美的人民币汇率套保工具，SDR的持有者需要充足的通道持有人民币计价的工具，以管理储备资产及对冲风险，这需要中国进一步开放资本账户，以帮助未来CNY和CNH汇差收敛。
近期人民币是否纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子的问题继续称热谈，日本亦表态支持。日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员SDR货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周五持稳，市场等待美国非农就业数据的公布。该数据可能提高美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息的可能性。分析师预期，7月非农就业岗位增加22.3万个。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00%
中间价 6.1174 6.1181 0.01%
成交额 210.65亿美元
日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.51%(上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 4 6.2095 6.2099
今年以来升贬幅度 -0.09%
2005年汇改以来升贬幅度 33.28%
1年期美元/人民币掉期升水 1,492
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.2159 6.2165
一年期NDF 6.2785 6.2835
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)
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