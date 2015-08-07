中国7月外汇储备继续下降 多元化应用支持经济大势所趋（更新版）

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路透北京8月7日 - 中国央行首次按月披露的外汇储备数据显示，7月外储规模明显下降。分析人士指出，不排除央行运用外储干预汇市的可能，加之中国外储的多元化使用正逐步实施，目前已是外储真正融入到国家战略的时机，用其来支持实体经济发展的趋势将会愈发明显。

中国央行周五公布数据显示，7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元，为连续第三个月下降。官方储备资产中的黄金储备亦降至592.38亿美元，6月末为623.97亿美元。

昆仑银行战略投资与发展部总经理助理李建军指出，外储下降并非因为汇率因素导致的账面缩水，其背后主推手一是央行入市维稳人民币汇率抛出美元购进人民币，二是外汇储备的多元化使用，此外也不排除央行进行了资产调配，将美元资产置换为其他币种的资产，但这种可能性稍低。

他表示，中国外储的多元化使用正在进行时，不仅是丝路基金和亚投行资本金的出资，中国目前正在大力支持的企业走出去与“一带一路”战略的推进，亦会引致资金需求。而运用外汇储备进行上述投资是理想之举，这不仅能带来实实在在的短期经济效益，还能带来长期的国际地位提升，包括周边的国际环境支持。

“我们现在的外汇储备，真正的是要融入到国家战略中去。因为我们到了这个时候了，而不是说仅仅把它看做一个账面的资产，仅仅看成一种财务或者金融的投资收益。”他强调，这种战略层面不仅仅是指经济战略，还涉及到中国国际地位与国际话语权的提升。

他具体分析称，在中国经济刚刚企稳之际，需要一个稳定的市场环境，如果央行动用外汇储备维持人民币汇率稳定，实际上是十分合理的。

针对七月以来人民币兑美元即期市场的直线运行走势，多位交易员指出央行维稳态度坚决，7月中国A股大跌未令人民币在岸即期掀起波澜，贬值预期在即期市场无法释放，转而体现在掉期与期权等衍生品市场上。当月一年期美元掉期升水与一年期平价期权隐含波动率均创下逾三个月高位。

谈及央行进行资产调配的可能，李建军表示，在目前美国经济一枝独秀且美元资产表现较好的情况下，中国外储将美元资产置换成其他资产的可能性不大。7月末中国官方储备中黄金储备的价值在下降，而在欧洲局势仍不太稳定的情况下中国抄底欧元资产的概率亦不高；若要置换，最大的可能便是买入日圆债券。

李建军认为，随着人民币国际化的步伐加快与中国贸易更趋平衡，未来美元储备资产还将继续减少。外储的变化将不仅仅是体现在资产配置的变化上，“一带一路”等项目的建设将引致更多的美元储备资产使用，这是一种真正的用到实处。

“用外汇储备支持实体经济的发展，这种趋势也会变得越来越明显。”他表示。

央行此前数据显示，今年二季度外汇储备减少400亿美元，为七个季度以来最低水平，且为连续第四个季度下降，创下有记录以来最长的季度连续下降时间。

央行7月曾表示，为进一步提高涉外数据质量和透明度，充分体现人民币国际化成果，外汇储备按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布，包括“官方储备资产”和“国际储备与外币流动性数据模板”两部分，前者一般不晚于每月初第7日发布上月数据，后者一般于每月底发布上月数据。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 黄凯)

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