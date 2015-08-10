人民币续收平短期仍无方向 外贸下滑数据影响有限

路透上海8月10日 - 人民币兑美元即期周一续收平，日内波动仅仅6个点子，中间价则三连升至本月以来新高。交易员表示，周末欠佳海关进出口贸易数据对汇市影响有限，市场对即期走势预期亦无变化，且结汇意愿不高，央行维稳措施难退，人民币短期并无方向。

他们并指出，离岸CNH汇价碎步小升，与在岸价差缩窄至50个点子水平，且境内一年期美元掉期升水因即期僵持且中国股市企稳而六连跌，汇率贬值预期有所淡化。但人民币期权隐含波动率仍处近期高位，市场对汇率在一年内提升波动弹性仍有预期。

“spot其实很难动，下面有央妈，上头有购汇，而真正的结汇不出来，这种状况是没办法改变的。如果从风险对冲来看，衍生品市场的贬值预期是可以理解的。”一中资行交易员表示。

受央企改革利好带动，中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。另外，互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。

中国海关上周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新报告指出，通过人民币主动贬值来缓解外贸企业的困境或得不偿失。因为贬值对出口的带动作用有限，而人民币币值稳定有助于降低进口端的成本。近年来出口对国民经济的拉动作用明显下降，主动贬值的成本和收益率恐怕难以对等。另外贸然大幅贬值人民币，可能会引起新一轮的人民币资产价格波动。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一保持在近四个月高位附近，之前坚稳的美国就业增长数据支持了对美联储将在9月加息的预期。澳元、新西兰元等大宗商品货币下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00%

中间价 6.1162 6.1174 0.02%

成交额 137.49亿美元

日内美元兑人民币相对于中 1.53%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 6 6.2094 6.21

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.28%

1年期美元/人民币掉期升水 1,492

离岸人民币市场:

工具 今日 上日

CNH即期 6.2158 6.2158

一年期NDF 6.274 6.278

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 黄凯/杨淑祯)

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