人民币续收平短期仍无方向 外贸下滑数据影响有限

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月10日 - 人民币兑美元即期周一续收平，日内波动仅仅6个点子，中间价则三连升至本月以来新高。交易员表示，周末欠佳海关进出口贸易数据对汇市影响有限，市场对即期走势预期亦无变化，且结汇意愿不高，央行维稳措施难退，人民币短期并无方向。
他们并指出，离岸CNH汇价碎步小升，与在岸价差缩窄至50个点子水平，且境内一年期美元掉期升水因即期僵持且中国股市企稳而六连跌，汇率贬值预期有所淡化。但人民币期权隐含波动率仍处近期高位，市场对汇率在一年内提升波动弹性仍有预期。
“spot其实很难动，下面有央妈，上头有购汇，而真正的结汇不出来，这种状况是没办法改变的。如果从风险对冲来看，衍生品市场的贬值预期是可以理解的。”一中资行交易员表示。
受央企改革利好带动，中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。另外，互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。
中国海关上周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。
招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新报告指出，通过人民币主动贬值来缓解外贸企业的困境或得不偿失。因为贬值对出口的带动作用有限，而人民币币值稳定有助于降低进口端的成本。近年来出口对国民经济的拉动作用明显下降，主动贬值的成本和收益率恐怕难以对等。另外贸然大幅贬值人民币，可能会引起新一轮的人民币资产价格波动。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一保持在近四个月高位附近，之前坚稳的美国就业增长数据支持了对美联储将在9月加息的预期。澳元、新西兰元等大宗商品货币下跌。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00%
中间价 6.1162 6.1174 0.02%
成交额 137.49亿美元
日内美元兑人民币相对于中 1.53%(上限±2%) 日高 日低
间价最大波幅
日内波动幅度(pips) 6 6.2094 6.21
今年以来升贬幅度 -0.09%
2005年汇改以来升贬幅度 33.28%
1年期美元/人民币掉期升水 1,492
离岸人民币市场:
工具 今日 上日
CNH即期 6.2158 6.2158
一年期NDF 6.274 6.278
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯/杨淑祯)
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