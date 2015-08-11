人民币收贬1.8%并创历史最大单日跌幅 央行完善中间价举措引巨震

路透北京8月11日 - 人民币兑美元即期周二收贬1.8%至近三年来新低，与一次性贬值近2%的中间价联袂创出历史最大跌幅。交易员称，中国央行为增强中间价市场化程度和基准性而完善报价，给全球金融市场带来巨震，离岸人民币CNH反应更甚，且两地价差进一步扩大。

他们并称央行此举略超意料，周末贸易数据欠佳或为导火索，中国经济下行压力致使汇率工具登场；但对人民币会否形成贬值趋势，则仍需要进一步观察，至少从境内一年期美元掉期升水仅在一个月高位附近，亦显示看空人民币压力并非十分浓厚。

“明天中间价开在什么位置蛮重要的，要看他们提的新机制怎么实行。当然现在暂时只能看到央行的贬值预期，但还不能判断后续走势，要看市场表现，和央行容忍的限度，观察两天再说。”一国有大行交易员说。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

一外资行交易员认为，日内汇市剧烈波动，感觉央行已适度接入，另外央行大幅调低人民币中间价或与其即将放宽人民币2%日波幅限制有关。

因汇市剧烈波动，人民币对美元即期成交量达258亿美元，较昨日放大近一倍。

“今日一次性贬值的幅度巨大，后市或难以再现如此大幅下跌，”稍早前另一外资行交易员亦表示，人民币贬值短期或引发较大的资金外流压力，并提升央行降准可能性。在美联储升息靴子落地之前，人民币可能还将面临一个缓慢走弱的过程。

全球汇市方面，受人民币贬值影响，新兴亚币来到数年低位。其中，坡元及台币受此消息影响，双双触及五年低点，韩元及韩股亦出现急跌。人民币的意外贬值，另外界益发揣测邻国将起而效尤，以提振出口，货币战争的阴影渐近。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3231 6.2097 -1.79%

中间价 6.2298 6.1162 -1.82%

成交额 257.92亿美元

日内美元兑人民币相对于中 1.50%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 891 6.25 6.3391

今年以来升贬幅度 -1.88%

2005年汇改以来升贬幅度 30.89%

1年期美元/人民币掉期升水 1,475

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3812 6.2136

一年期NDF 6.4825 6.2725

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋 审校 黄凯)

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