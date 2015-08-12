人民币爆568亿美元天量续跌1% 央行干预远离日低

路透北京/上海8月12日 - 人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。

交易员称，市场仍在消化央行中间价改革带来的冲击。由于此前即期汇率长时间僵持，如今忽然放开波动，市场尚需时间适应目前的贬值节奏。但连两日急贬后市场流动性已恶化，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。

“现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。

他并指出，国有银行自6.43价位起持续结汇，代表央行卖出美元。后市人民币虽仍有下跌空间，但贬值速度料将有所减缓。

今日人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三年收盘新低；中间价下跌1,008个点子至2012年10月11日以来的近三年新低；离岸CNH今日亦一度贬至四年低位，与在岸价差最高扩至逾1,500个点子；今日成交量亦创出历史最大值568亿美元。

中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，短期内人民币还将迎来一波短促猛烈贬值，直接杀至央行预期目标，但这个目标价位目前难于估计；在这之后，市场每日接近2%的波动肯定无法持续，因2%基本是其他货币处于危机时的状态。

“理想的路径是，每日波幅回到0.5%左右，也就是每天300点上下，这种波幅在国际来看是比较正常的。”他表示。

不少机构在央行中间价改革之后纷纷下调人民币/美元汇率预期，中金公司将年末预测值由6.25下调至6.45；瑞银则将年底预估值由6.3下调至6.5，并预计2016年人民币将进一步贬至6.6；中信证券预计人民币/美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三下跌0.6%，在美国公债收益率(殖利率)下跌之际面临压力。目前市场质疑中国让人民币贬值是否会影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息，导致美债收益率走低。新兴亚币周三跌至数年低位，此前中国央行允许人民币连续第二天贬值，至四年低位，此举引发对全球爆发货币战的担忧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.387 6.3231 -1.00%

中间价 6.3306 6.2298 -1.59%

成交额 568.27亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 0.89%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 770 6.374 6.451

今年以来升贬幅度 -2.87%

2005年汇改以来升贬幅度 29.58%

1年期美元/人民币掉期升水 1,500

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5287 6.3878

一年期NDF 6.6345 6.5015

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹；审校 黄凯/杨淑祯)

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