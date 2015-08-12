中国客户购汇情绪升温 银行理财警惕观望汇率变动

路透北京8月12日 - 由于中国央行连续两日令人民币兑美元中间价大幅贬值，来银行兑换美元的投资者数量快速增加，且不断有人上门询问相关避险产品，公募基金亦期望通过银行等渠道增加其与美元挂钩QDII产品的申购量。而银行理财部门在相关产品开发方面激情未现，仅密切关注其原有美元理财产品购买量，并高度警惕人民币贬值的趋势。

因外币理财产品收益率低，长期以来规模小，并未在投资者间打开市场。而人民币连续两天对美元中间价累计贬值超逾3%使得避险情绪升温，投资者开始咨询与美元挂钩的相关产品。

“与美元挂钩的产品需求肯定是增加的，但影响还没有这么快显现出来，”民生银行资管部人士称：“美元产品收益大都在2%以下，加上贬值的幅度，并未超过人民币产品5%至6%的收益。市场变化未来要盯紧人民币汇率变动。”

她并称，仅这两天行情好，但理财产品都有期限，目前的选择考验投资人的机会成本。因人民币汇率针对美元未来到底能贬值多少很多人都看不清，而目前看来还是有管制，趋势性贬值并不存在。

招行理财部人士亦称，美元理财产品并无明显优势，仅其挂钩黄金的理财产品收益还行。且购入美元的客户多了很多。光大银行资管部人士称，从分行反馈回的意见来看，客户需求比较强烈，但量并无明显增加。

与银行谨慎态度相反，多家公募基金加紧推销旗下QDII产品。但某股份行人士称，因此前代销某QDII产品配置海外高风险资产大幅回撤约50%，因此没有投资者认可的低风险QDII之前，并不会主动扩大QDII代销业务。

博时基金人士分析称，人民币贬值时，国内投资者处于避险考虑会选择稳健投资，因此其旗下虽有五只QDII，但也仅推广与美元挂钩的投资香港债市的博时亚洲票息收益债券QDII，且开通美元份额申赎，但两天来还并未统计出银行渠道的销售情况。

人民币中间价连续两天在中国央行突袭下骤贬3.4%；人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位。

**若人民币续贬将改变银行理财产品结构**

普益财富研究员钟鸿锐称，下半年人民币汇率走低概率较大，将加强银行理财产品收益下降趋势并约束其规模。而美元理财产品发行量或将增加。但是银行理财市场规模增加的大趋势不会有改变。

清华大学博士后付立春分析称，若人民币继续贬值，美元资产的吸引力提升，人民币资产的价值整体都会下降。对于固定收益类的理财产品影响更为直接。对于权益类和非标类等高收益资产的需求会相对增加。理财与资管的配置结构会发生变化，结构不能变化的产品吸引力相对下降。

根据普益财富统计，目前与汇率挂钩的银行理财产品主要为各银行发行的结构性产品，这类产品共计每月发行约80款左右，其计划募集规模大多在1亿至20亿之间。（完）

(发稿 王蕾；审校 杨淑祯)

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