中国7月外汇占款减少2,491亿元人民币 创近20年来最大降幅--央行

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月14日 - 中国央行周五公布，7月金融机构外汇占款减少2,491亿元人民币，创出为1998年有数据纪录以来单月最大降幅。当月央行口径外汇占款减少3,080亿元。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下7月末金融机构外汇占款余额为289,082.8亿元，较上月减少2,491.25亿元；财政性存款余额为45,759.97亿元，较上月增加5,149.64亿元。
上述两项数据表明，7月份市场因此减少了7,640.89亿元的流动性。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
7月 -2,491 5,149.64
6月 -936.92 1,300.27
5月 322 3,852.36
4月 324 1,101
3月 -1,565 -3,234.85
2月 422.1 -4,705.38
2015年1月 -1,083 6,632.14
2014年12月 -1,184 -12,706.4
11月 22 229.21
10月 661 6,836.79
9月 11.4 -3,165.2
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12月 2,729 -14,603
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243（完）
欲览央行金融机构人民币信贷收支表，请点击 here
(发稿 王蕾)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。