人民币周五收升终结三连跌 本周重挫2.8%创最大单周跌幅

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月14日 - 中国人民币兑美元即期汇率周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均衡。央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，尾市观望的美元多头平仓，推动人民币由跌转升。
他们并认为，中间价接连接近前一日收盘价，显示中间价改革目标基本实现，作为人民币锚的中间价基本交给市场。在央行口头干预汇市后，今日在岸CNY波动较前几日大幅下降，宣告短期短促急跌走势基本结束，离岸亦快速走升，与在岸价差较昨日明显收窄。
“还是有一些（美元）多头觉得确实这个位置很高很危险，所以一下子全部炸出去了，所以尾盘（美元）跌下来。”一中资行交易员说。
他并指出，今日汇价在6.40左右僵持了较长时间，市场预期本周人民币大贬是一步到位，达到央行目标，此前受到惊吓的市场情绪已经扭转，所以出于观望情绪而建立的美元多头在尾市呈现集中抛盘。
另一外资行交易员亦表示，鉴于今日央行仍在干预，6.40价位基本上是短期均衡位置，汇价波动料趋于平静，除非有新的状况出现。
关于后市，交易员认为还需观察央行态度。如果没有央行控制汇价，人民币料还会有一些贬值空间。参照今日中间价定盘价，对应的跌停位在6.5255，考虑到现在人民币波动率的提升，若本轮人民币贬值幅度达到5%，即贬至6.53的价位亦不奇怪。
今日公布的外汇占款巨幅减少2,491亿元，创出1998年以来最大降幅。国信证券最新宏观研报认为，人民币贬值势必会对流动性产生紧缩作用，而当这一作用不断深化后，必然需要中央银行的对冲操作来进行平抑。结合7月份以及8月份国内流动性变化的情况，预计以降准为代表的流动性投放措施已经箭在弦上，最快将于本月祭出。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，人民币急跌已过，未来一个阶段是有涨有跌总体下跌，急跌加上缓跌大概需要三个月时间。之后人民币企稳是大概率，主要取决于经济是否企稳、美联储加息冲击是否消化、以及中美博弈。
路透在中间价改革之后针对逾二十位分析师的调查中值显示，人民币兑美元未来料温和走贬，年底预计在6.41元附近。一个月和三个月后人民币汇率料分别在6.39和6.41，六个月后也就是明年1月底依然在6.41，一年后将处在6.45。
全球汇市方面，美元周五持稳，此前中国央行似乎已暂时停止引导人民币中间价下降，从而缓解了人民币贬值可能延后美联储升息计划的担忧。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.3918 6.399 0.11%
中间价 6.3975 6.401 0.05%
成交额 261.16亿美元
日内美元兑人民币相对于中间价最大 -0.09%(上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 150 6.39 6.405
今年以来升贬幅度 -2.94%
2005年汇改以来升贬幅度 29.49%
1年期美元/人民币掉期升水 1,555
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.44 6.4608
一年期NDF 6.547 6.563
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节；2015年8月11日，央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。（完）
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯/杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。