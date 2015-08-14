人民币周五收升终结三连跌 本周重挫2.8%创最大单周跌幅

路透北京8月14日 - 中国人民币兑美元即期汇率周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均衡。央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，尾市观望的美元多头平仓，推动人民币由跌转升。

他们并认为，中间价接连接近前一日收盘价，显示中间价改革目标基本实现，作为人民币锚的中间价基本交给市场。在央行口头干预汇市后，今日在岸CNY波动较前几日大幅下降，宣告短期短促急跌走势基本结束，离岸亦快速走升，与在岸价差较昨日明显收窄。

“还是有一些（美元）多头觉得确实这个位置很高很危险，所以一下子全部炸出去了，所以尾盘（美元）跌下来。”一中资行交易员说。

他并指出，今日汇价在6.40左右僵持了较长时间，市场预期本周人民币大贬是一步到位，达到央行目标，此前受到惊吓的市场情绪已经扭转，所以出于观望情绪而建立的美元多头在尾市呈现集中抛盘。

另一外资行交易员亦表示，鉴于今日央行仍在干预，6.40价位基本上是短期均衡位置，汇价波动料趋于平静，除非有新的状况出现。

关于后市，交易员认为还需观察央行态度。如果没有央行控制汇价，人民币料还会有一些贬值空间。参照今日中间价定盘价，对应的跌停位在6.5255，考虑到现在人民币波动率的提升，若本轮人民币贬值幅度达到5%，即贬至6.53的价位亦不奇怪。

今日公布的外汇占款巨幅减少2,491亿元，创出1998年以来最大降幅。国信证券最新宏观研报认为，人民币贬值势必会对流动性产生紧缩作用，而当这一作用不断深化后，必然需要中央银行的对冲操作来进行平抑。结合7月份以及8月份国内流动性变化的情况，预计以降准为代表的流动性投放措施已经箭在弦上，最快将于本月祭出。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，人民币急跌已过，未来一个阶段是有涨有跌总体下跌，急跌加上缓跌大概需要三个月时间。之后人民币企稳是大概率，主要取决于经济是否企稳、美联储加息冲击是否消化、以及中美博弈。

路透在中间价改革之后针对逾二十位分析师的调查中值显示，人民币兑美元未来料温和走贬，年底预计在6.41元附近。一个月和三个月后人民币汇率料分别在6.39和6.41，六个月后也就是明年1月底依然在6.41，一年后将处在6.45。

全球汇市方面，美元周五持稳，此前中国央行似乎已暂时停止引导人民币中间价下降，从而缓解了人民币贬值可能延后美联储升息计划的担忧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3918 6.399 0.11%

中间价 6.3975 6.401 0.05%

成交额 261.16亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 -0.09%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 150 6.39 6.405

今年以来升贬幅度 -2.94%

2005年汇改以来升贬幅度 29.49%

1年期美元/人民币掉期升水 1,555

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.44 6.4608

一年期NDF 6.547 6.563

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节；2015年8月11日，央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。（完）

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯/杨淑祯)

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