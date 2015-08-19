人民币小幅收跌大行坚守6.40元 多空博弈致成交放大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则四连升，只是升幅非常有限。交易员表示，中间价持稳，且人民币即期数次跌破6.40元关口都有疑似干预出手，预示当前汇价央行比较认可，除非有大变动，汇价或重新平衡。
他们并指出，近期仍有不少购汇需求，但因大行不时出手，限制人民币跌势，6.40关口博弈致成交明显放大；国际美元走向将考验下阶段人民币表现，目前焦点转向周四凌晨美联储最新会议纪要，是否会有9月加息信号。而央行汇市干预亦致国内资金利率走升，货币政策有进一步放松空间。
“这几天盘中有购汇，（汇率）波动也有，但时不时的大行就出来干预，开仓时机的把握有点困难，感觉比较难做。”一中资行交易员表示。
另一中资行交易员并指出，尾市干预迹象明显，但干预代价不小，有可能引发人民币的一系列政策出台。
为因应汇市干预导致的人民币流动性紧张，央行周二进行了1,200亿元人民币七天期逆回购操作，创下逾一年半以来单日逆回购操作最大量；今日则又向部分银行进行MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模。与此同时，有关降准的传闻亦是不绝于耳。
三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。
人民币贬值对进出口的影响仍是各方关注的焦点，中国商务部发言人沈丹阳周三表示，人民币近期贬值对劳动密集型企业有利，但今年全年外贸面临形势比预计的更复杂严峻。
为应对人民币意外贬值给越南出口业带来的新挑战，越南周三令越南盾进一步贬值，为其年内第三次贬值，以期支撑本国疲弱不堪的出口业。越南央行还扩大美元/越南盾汇率浮动区间，为一周内第二次行动，凸显对人民币贬值可能进一步加剧已然膨胀的贸易赤字的担忧。
全球汇市方面，美元周三全线走软，投资者在美国公布通胀数据和美联储会议记录之前非常谨慎。该会议记录可能暗示联储下月是否会升息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.3955 6.3938 -0.03%
中间价 6.3963 6.3966 0.00%
成交额 352亿美元 310亿美元
日内美元兑人民币相对于中 +0.09%(上限±2%) 日高 日低
间价最大波幅
日内波动幅度(pips) 74 6.3945 6.4019
今年以来升贬幅度 -2.99%
2005年汇改以来升贬幅度 29.41%
1年期美元/人民币掉期升水 1,580
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.4367 6.4394
一年期NDF 6.5765 6.5705
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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