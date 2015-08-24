离岸人民币与在岸价差扩至近四年最宽 拆借利率急飙

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月24日 - 全球市场动荡继续挫伤人气,香港离岸人民币即期周一加速跌势，与在岸人民币之间价差盘中一度扩至逾900个点子，创2011年第四季以来最宽。
离岸人民币现汇下跌，尤其是下午伦敦盘进场后加速下行，跌幅至0.7%，本地时间16:48分，触及盘中低点6.5010。在岸（CNY）收盘价与离岸价差括大至966个点子。
8月12日时，因人民币中间价机制改革，离岸与在岸人民币现汇价差盘中一度挺括至千点，但收盘时两地价差有所收敛。
本地时间17:20， 一年期CNH/美元掉期点子创2010年汇改以来市场新低，报2,585/2,625，上日在2,101，盘中最低至2,620，为2010年以来最低。市场对资金面忧虑亦推高CNH HIBOR各期限利率，其中隔夜创逾六个月高位至7.028%。
银行间CNH拆借利率亦飙高，汤森路透综合报价隔夜利率尾盘一度报10.55/11.05,创历史新高。
“在岸人民币即期突破关键点位6.4，离岸多方市场则全面弃守，而离岸人民币资金池资金也在加速外流，”一位外资大行交易员称，全球汇市、股市都转为“避险模式”。
他并表示，离岸人民币的融资成本在大幅上升中，如果人民币即期继续下跌，情况会更为严峻。
无本金远期外汇(NDF)一年期报6.7150/7350，较上日收盘6.6275跌1.32%，一年期NDF亦创2010年6月以来新低，较离岸即期汇率贴水3.31%左右。
在岸人民币兑美元即期周一收跌并跌穿6.40元关口支撑，刷新逾四年低点；中间价则七连升刷新逾一周新高。交易员表示，市场恐慌情绪蔓延推低离岸CNH，两地价差扩大至四年来最大，境内美元掉期曲线亦持续抬升，人民币贬值方向似乎更为清晰，当然最终仍需看央行的态度。
亚洲新兴市场货币周一跌至数年来最低，因在全球经济成长放缓疑虑升温下，中国股市动荡导致资金加速流出风险偏高资产。菲律宾央行周一称，如有必要将向外汇市场注入流动性，因预计近期将有更多波动。（完）
(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
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