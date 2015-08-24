离岸人民币与在岸价差扩至近四年最宽 拆借利率急飙

路透香港8月24日 - 全球市场动荡继续挫伤人气,香港离岸人民币即期周一加速跌势，与在岸人民币之间价差盘中一度扩至逾900个点子，创2011年第四季以来最宽。

离岸人民币现汇下跌，尤其是下午伦敦盘进场后加速下行，跌幅至0.7%，本地时间16:48分，触及盘中低点6.5010。在岸（CNY）收盘价与离岸价差括大至966个点子。

8月12日时，因人民币中间价机制改革，离岸与在岸人民币现汇价差盘中一度挺括至千点，但收盘时两地价差有所收敛。

本地时间17:20， 一年期CNH/美元掉期点子创2010年汇改以来市场新低，报2,585/2,625，上日在2,101，盘中最低至2,620，为2010年以来最低。市场对资金面忧虑亦推高CNH HIBOR各期限利率，其中隔夜创逾六个月高位至7.028%。

银行间CNH拆借利率亦飙高，汤森路透综合报价隔夜利率尾盘一度报10.55/11.05,创历史新高。

“在岸人民币即期突破关键点位6.4，离岸多方市场则全面弃守，而离岸人民币资金池资金也在加速外流，”一位外资大行交易员称，全球汇市、股市都转为“避险模式”。

他并表示，离岸人民币的融资成本在大幅上升中，如果人民币即期继续下跌，情况会更为严峻。

无本金远期外汇(NDF)一年期报6.7150/7350，较上日收盘6.6275跌1.32%，一年期NDF亦创2010年6月以来新低，较离岸即期汇率贴水3.31%左右。

在岸人民币兑美元即期周一收跌并跌穿6.40元关口支撑，刷新逾四年低点；中间价则七连升刷新逾一周新高。交易员表示，市场恐慌情绪蔓延推低离岸CNH，两地价差扩大至四年来最大，境内美元掉期曲线亦持续抬升，人民币贬值方向似乎更为清晰，当然最终仍需看央行的态度。

亚洲新兴市场货币周一跌至数年来最低，因在全球经济成长放缓疑虑升温下，中国股市动荡导致资金加速流出风险偏高资产。菲律宾央行周一称，如有必要将向外汇市场注入流动性，因预计近期将有更多波动。（完）

(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)

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