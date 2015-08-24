人民币收创逾四年新低 亦为中间价改革来收盘首破6.40元

路透上海8月24日 - 人民币兑美元即期周一收创逾四年新低，亦为中间价改革以来收盘首破6.40元关口；中间价则七连升刷新逾一周高点。交易员表示，恐慌情绪蔓延推低离岸CNH，两地价差扩至四年来最大，境内美元掉期曲线亦持续抬升，人民币贬值方向似乎更为清晰，当然最终仍需看央行的态度。

他们并指出，中国经济放缓以及股市大跌带来的负面冲击已超市场预期，也增加了央行维稳难度，近期维稳价位6.40元是否有效跌破，还要看周二中间价定位。而今日外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率，或意在为人民币纳入SDR（特别提款权）计价做准备。

“一天收在6.40下方不能代表什么，毕竟尾盘流动性不怎么好，同时也要看明天央妈准备将中间价定在什么位置，如果中间价跟进的话，那对市场又是一个冲击。”一外资行交易员指出，如果明天开始没多久又将价格推回来，亦可以表明央行的态度。

该交易员并称，还有一种可能是，央行认可渐进贬值走势，只是控制贬值步伐，不改变贬值方向，逐步调降人民币汇率，“在岸一放开，离岸跌得更凶了，当然在岸拴住的话，离岸其实也跑不远。”

全球市场动荡继续挫伤人气，A股收盘大跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅；香港离岸人民币即期周一与在岸人民币之间价差扩至逾700个点子，创2011年第四季以来最宽。人民币兑美元即期成交量为320亿美元，较上日的309亿美元略有放大。

一中资行交易员表示，离岸市场反应更为强烈，甚至出现了些许恐慌，而A股大跌更是加剧了这种恐慌。

中国外汇交易中心周一首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示，交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。今日16点的人民币兑美元参考汇率为6.3958。

前述中资行交易员指出，“该参考汇率本来就有，只不过之前没有公布，交易员这边是可以看得到的，以前不公布是担心会影响中间价的信号，现在公布感觉更有参考意义。”也有交易员认为，此次公布的参考汇率是为了熨平人民币期权波动率而提供的参考报价。

也有分析人士指出，此次公布参考汇率，可能是方便人民币纳入SDR的计价。因国际货币基金组织（IMF）本月初在初评报告中提及，人民币若加入SDR，需要提供以市场为基础的兑美元“参考”汇率以作为SDR定价标准。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示，人民币参考汇率和在岸的人民币交易价格比较贴近，且在银行间汇市的交易时段内，用这个参考汇率相对具备一定操作性，剩下来就要解决在岸和离岸价差的问题。

全球汇市方面，英镑兑一篮子货币跌至两周低点，因投资者认为全球股市的大幅下跌将阻止英国央行在短期内加息。欧元兑美元触及六个半月新高，日圆兑美元触及一个半月新高，因投资者抛售高风险资产，大举涌入被视为避险资产的货币。美元指数.DXY跌0.7%，至两个月低点。

新兴货币方面，亚洲货币纷纷暴跌，其中印度卢比兑美元周一一度大跌至66.48，为2013年9月以来最低，而马币、印尼卢比等更是创下17年新低，因在全球经济成长放缓疑虑升温下，中国股市动荡导致资金加速流出风险偏高资产。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4044 6.3887 -0.25%

中间价 6.3862 6.3864 0.00%

成交额 320.25亿美元 309亿美

元

日内美元兑人民币相对于中 0.31%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 163 6.3897 6.406

今年以来升贬幅度 -3.13%

2005年汇改以来升贬幅度 29.23%

1年期美元/人民币掉期升水 1,720

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4956 6.4515

一年期NDF 6.6725 6.6275

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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