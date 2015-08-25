人民币续创四年收盘新低 汇价跌势可期但料不会失控

路透上海8月25日 - 人民币兑美元即期周二收盘续创四年新低；中间价亦结束七连升，下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但料不会失控。

他们并指出，全球金融市场动荡可能加剧人民币贬值预期，但临近尾盘离岸市场流动性紧张缓解，离岸CNH及掉期均快速回落，缩小与境内价差，并拉低境内掉期，小幅缓解人民币贬值预期。

不过CNH和境内人民币价差仍较大，套利需求难消；此外实需购汇也被调动起来，客盘购汇比之前更多，从成交量可以窥探，央行在干预的手段和力度上比之前更强。

“虽然人民币在下跌，但央行还是有意识地控制跌势，维持一下秩序。从整个预期看还是没有变，很多都考虑逢低买些美元。”一中资大行交易员表示。

香港银行间CNH隔夜拆借利率下午突降400个点子，传香港金管局向银行提供流动性，离岸CHN掉期快速回落，拖累境内美元掉期升水由升转跌。午间离岸CNH一年期掉期升水曾创2,940点历史新高。

“可以估计监管层在离岸市场投放的流动性，导致整个掉期点快速下来，可以稍微缓和一下贬值预期，但从即期看，我还是认为人民币会下跌。”一中资行交易员表示。

该交易员并认为，这两天离岸和在岸掉期都比较高，主要是流动性问题。境内虽然流动性较之前有些紧，但“货币市场成交价格看，没那么厉害，按照测试，一个月掉期隐含利率大概在5.8%，期权repo价格大概在2.8%左右，中间相差3%，这个是不正常，尾盘掉期下来，也是利差抹平的结果。”

今日人民币兑美元即期成交量为372亿美元，较上日320亿美元明显放大。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4109。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

全球汇市方面，美元周二全线上扬，从之前兑日圆跌至七个月低点的走势中稍喘一口气，因美国公债收益率攀升。不过鉴于市场担心以中国为首的全球经济放缓，多数投资者仍然谨慎。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4124 6.4044 -0.12%

中间价 6.3987 6.3862 -0.20%

成交额 372亿美元 320亿美元

日内美元兑人民币相对于中 0.40%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 221 6.402 6.4241

今年以来升贬幅度 -3.25%

2005年汇改以来升贬幅度 29.07%

1年期美元/人民币掉期升水 1,990

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4648 6.4918

一年期NDF 6.6975 6.6885

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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