人民币贬值影响之大让中国惊诧 考虑安抚市场情绪

图为在首尔拍摄的人民币现钞。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透北京8月27日（记者 药朝清） - 决策圈人士表示，人民币贬值引发全球强烈反响，中国感到非常意外，近期可能严格控制人民币汇率，避免爆发货币战并导致更广泛的金融危机。

政府经济学家与政策顾问们表示，中国央行现在努力阻止人民币/美元跌破6.5。该水准比贬值前的水平要低4.5%。周四早盘，人民币/美元最低触及6.4162。

“全球反应比预期要大”，中国政府智库的一名资深经济学家表示。

“全球经济非常脆弱...货币竞相贬值可能反过来影响中国自身经济，不利于出口和投资。”

确实，中国央行周二稍晚宣布降准降息时表示，汇率波动已造成流动性缺口。

这被视为人民币贬值以后资本外流加速的信号，因市场投资者担心中国会进一步让人民币贬值。

一家重要政府智库的具有影响力的经济学家称，中国的政策制定者可能低估了人民币贬值造成的全球性影响。此次人民币贬值正当股市暴跌后对中国经济放缓的担忧加剧之际。

“选择的时点正好是经济走软而且股市暴跌，难免令其它国家误以为中国政府希望通过人民币贬值刺激经济发展，从而导致竞争性货币贬值，”这位曾在上月与中国国务院总理李克强讨论过政策问题的经济学家称。

“这令我们陷入防守，看起来似乎中国成了触发器。”

中国官方电视台周二援引李克强的话称，当前人民币汇率不存在持续贬值的基础。

从2014年中期至今年7月底，中国已将外汇储备削减3,400亿美元，一些经济学家将此视为资本外流的替代指标。尽管目前尚未公布任何数据，但分析师认为，人民币贬值后外汇储备降速加快。

中国央行将利用外汇储备做砝码来保卫人民币，抵御外资出走及国内投资者将人民币兑换为美元造成的抛压。目前中国的外汇储备规模仍居全球首位，高达3.65万亿(兆)美元。

中国央行未对路透有关其人民币政策的问题作出回应。(完)

(编译 张涛/刘秀红；审校 屈桂娟)

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