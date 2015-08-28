人民币收创逾两周新高 成交再创历史次高倒逼央行改进干预措施

路透上海8月28日 - 人民币兑美元即期周五收创逾两周新高，并创下三个多月来最大单日涨幅，中间价亦上涨近百点结束三连跌。交易员表示，日内成交再刷记录次高，盘中大行结汇力量仍较强，且有愈演愈烈的感觉，预计央行会不断变化干预措施，避免被动抛售美元的尴尬。

他们并指出，今日大行仍通过即期市场强力结汇推高汇价，力图淡化贬值预期，甚至扭转预期，只是这可能适得其反，因为离岸CNH与在岸价差仍在700点子左右，仍足以吸引套利资金；另外客盘仍有购汇需求。

“感觉（央行）不惜血本，成交这么大，也是今天（美元）能下这么多的原因吧。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员指出，央行如今对干预说法并不避讳，但从成交情况看，估计央行虽然还比较自信，但压力明显增大而且非常被动，后面应该会有新的措施，否则这么扛着，成本太大。另外，此前因为人民币升值央行作为市场主要对手方买入了巨量的外汇，如今回馈一些暂时问题不大。

“纵观全世界央行，一开始都可以扛，但又有哪家能扛得住全市场的攻击？就算是我们有天量的外储，就算每天要个200亿（美元）好了，3.65万亿（美元）可以烧多长时间？”前述交易员称，“现在每天的量实在是太大了，被动防守还不如主动出击。”

中国央行此前公布数据显示，7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元，为连续第三个月下降。官方储备资产中的黄金储备亦降至592.38亿美元，6月末为623.97亿美元。

“中间价蛮给力的，开盘其实有点夸张，昨天掉期市场的动荡还是有点效果的，结汇出来了些，当然还是不少购汇，感觉现在这个点位需要观察一下。”一外资行交易员表示。

境内一年期美元掉期升水自昨日1,200点子附近小幅反弹，今天收在1,300点子；离岸CNH一年期掉期亦继续小幅走升，最新报2,003/2,043。

今日人民币兑美元即期成交量为515亿美元，较上日389亿美元放大超三成，并刷新周三490亿美元成交历史次高；此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。

全球汇市方面，美元指数周五持稳，金融市场逐渐恢复平静。美元本周走势震荡，兑欧元和兑日圆稍早均触及七个月低点。

中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3870。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3885 6.4053 0.26%

中间价 6.3986 6.4085 0.15%

成交额 515亿美元 389亿美元

日内美元兑人民币相对于中 -0.22%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 126 6.3844 6.397

今年以来升贬幅度 -2.89%

2005年汇改以来升贬幅度 29.55%

1年期美元/人民币掉期升水 1,200

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4635 6.4753

一年期NDF 6.6405 6.6475

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯/曾祥进)

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