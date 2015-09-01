人民币收盘五连升刷新近三周新高 央行新规打压套利稳定预期

路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期周二收盘五连升至近三周新高，中间价亦连三日涨百点刷新近三周新高。交易员表示，央行出台新规大幅提升远期购汇成本，打击套利，衍生品市场反应激烈，离岸CNH亦大涨，两地价差明显收窄，央行连番出招，短期人民币贬值预期或逐渐淡化，当然要汇率贬值预期真正消退，则更赖于经济稳定。

他们并指出，离岸CNH市场反应较在岸激烈，与在岸价差收窄至450点子左右，预计价差将进一步收窄；随着远期购汇成本上升，远期购汇需求将出现下降，而套利区间收窄甚至消失，远掉市场活跃度价格下降，央行新规很可能误伤真实需求的客盘。

“干预也好包括今天的措施也好，都是要稳定市场，即期最近也反弹不少了...现在往哪边都说得通，还得看央行的意图吧。”一外资行行交易员表示。

另一外资行交易员表示，近期即期市场连续升值是因央行干预迹象明显，客盘本身应该没有这么强烈的反应。

多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。

境内即期人民币兑美元今日收盘及盘中均创近三周新高，仅低于8月11日宣布汇改当日水平。

境内一年期美元掉期升水今日大幅波动，早盘快速走升之后午后又回吐了大部分涨幅，最终收盘涨幅明显收窄，且仍维持在1,200点子上方。

交易员指出，“早上市场反应有些过度，但对客盘来说，短期虽然增加了套利成本，这不代表现在套利就没空间啊。”

另一银行交易员表示，对于后面的影响，远期购汇成本将上升，对于掉期点的走向，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，此举有利于央行节省干预汇率的成本，减少外储消耗，但根本而言，人民币贬值预期的消退有赖于宏观经济的趋势性好转。

今日人民币兑美元即期成交量为279亿美元，与上日282亿美元基本持平。上周五515亿美元成交再次刷新历史次高，此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。

全球汇市方面，避险的日圆和低收益的欧元周二走高，因市场担心中国经济形势。投资者纷纷解除这两种货币的空头押注。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3677。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3645 6.3763 0.19%

中间价 6.3752 6.3893 0.22%

成交额 279亿美元 282亿美元

日内美元兑人民币相对于中 -0.17%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 126 6.3632 6.3758

今年以来升贬幅度 -2.52%

2005年汇改以来升贬幅度 30.04%

1年期美元/人民币掉期升水 1,305

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4175 6.4409

一年期NDF 6.5855 6.5985

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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