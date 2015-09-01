中国央行对代客远期售汇收20%外汇风险准备金 增加套利成本（更新版）

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路透上海9月1日 - 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

消息公布后，人民币外汇市场包括即期和衍生品市场都出现明显异动，而反应更为激烈的是离岸CNH市场，离岸CNHCNH=D3盘中一度大涨超300点子，与在岸即期价差在近10个交易日后首度缩窄至500个点子以内，但尾盘又有所拉宽。

“一系列的事情连锁反应，是把CNY稳住了，那CNH怎么办，必须直接干预CNH，不干预利差越来越大。”一外资行行长指出，随着央行新规的影响逐渐发酵，后续仍需重点关注CNH和香港股市的表现。

该行长并指出，接下去还需观察境内美元流动性会不会变紧张，做远期购汇一般是进口商和套利盘，而过去境内美元流动性相当宽松，很多远期购汇通过掉期换成人民币进行套利。

今日境内一年期美元掉期升水今大幅波动，早盘快速走升之后午后又回吐了大部分涨幅，最终收盘涨幅明显收窄，且仍维持在1,200点子上方。

一外资行交易员指出，“感觉早上市场反应有些过度，但对客盘来说，短期虽然增加了套利成本，这不代表现在套利就没空间啊。”

其实决定掉期价格因素，主要是由升贬值预期还有资金成本决定，例如一年期美元在银行间市场的资金成本，加上掉期点数，然后要跟同样人民币去比较，才是合理的价格。

早盘一年期美元掉期下探至950点附近，折成不算银行方面的隐含资金成本,差不多是1.5%左右，假设一年期美元存款以1.5%来折，总资金成本大概在3%左右。同样在市场上发人民币NCD（同业存单），就是小银行要发3.95%左右，大行要发3.6%-3.75%左右。

前述外资行行长称，“二者做一个对比，差不多六七十个点就出来了，但后面掉期升水又拉回到1,200点去了，其实就是双方在试探价格。”

对于后续掉期点走向，交易员指出，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇需求使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。

**增加远期购汇成本**

他们指出，对远期售汇业务收取风险准备金将急剧提高远期购汇成本，影响市场流动性，一刀切举措亦可能误伤真实需求的客盘；消息对离岸CNH市场的冲击更为明显，两地价差快速收窄，未来需关注境内美元流动性变化。

“应对当前购汇比较强的应对措施。文件本身而言对稳定人民币汇率应该是利好的。央行的意图就是增加远期购汇成本，对非真实需求，例如套利，增加他们的成本。”招商银行金融市场部高级分析师万钊称。

消息人士指出，代客远期售汇业务按美元计算交存外汇风险准备金，非美元币种业务折算成美元交存。外汇准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。

分析人士称，从上述表述看，新规只会对增量业务产生影响而并不会影响到存量业务。

如果按照7月外管局公布的结售汇数据看，7月银行远期售汇签约1,951亿元人民币，按照20%的风险准备金率计算，就需要交存390亿元；按远期售汇签约额月均2,000亿元假设计算，一年则需交4,800亿元的外汇风险准备金，影响不能说不大。

银行交易员普遍认为，银行可能会通过增加保证金的方式覆盖这部分成本，或者提高报价，没有多少企业交得起这么高昂的保证金。有部分企业拆成put(看跌)、call(看涨)两个期权，但能做的企业很少，所以大部分企业无可奈何，只能去CNH离岸市场远期购汇进行hedge（保值）；还有办法就是银行自己担下来，但银行估计也不会干。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮亦指出，在政策愈发不明朗的环境下，市场对未来政策进一步收紧甚至变相资本管制的预期将升温。

他并指出，对监管层而言考虑的是压缩远期购汇的增量，对银行而言也会考虑存量风险，不排除银行会要求存量客户追加保证金，这可能导致远期购汇平仓，造成远期人民币贬值预期消退的假象，但行政干预不能解决问题。

消息人士还透露，中国央行对金融机构外汇风险准备金按月考核，准备金冻结期为一年；外汇风险准备金利率暂定为零。

路透已致电中国央行，但其未立即予以置评。

而受访人士也指出，今日央行新规应是临时性措施，有点类似于2010年11月对远期结汇的限制管理，只不过现在是针对远期购汇的限制，2010年11月是离岸CNH价格明显高于在岸，现在则是相反。在一段时间市场恢复平静之后，这种临时性措施会取消。

当然也有分析人士认为，央行此举或平添市场不安情绪，并做实央行外汇市场干预的声誉负担，对汇率市场化改革亦是一个退步。

“‘不可能三角’(理论)已经站不住脚，不管一国采取的是固定汇率还是浮动汇率，只有适度的资本项目管制，才是提升国内货币政策自主性的有效保障。”华创证券宏观经济研究主管钟正生表示。（完）

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