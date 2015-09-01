中国央行对代客远期售汇收20%外汇风险准备金 增加套利成本（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透上海9月1日 - 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。
消息公布后，人民币外汇市场包括即期和衍生品市场都出现明显异动，而反应更为激烈的是离岸CNH市场，离岸CNHCNH=D3盘中一度大涨超300点子，与在岸即期价差在近10个交易日后首度缩窄至500个点子以内，但尾盘又有所拉宽。
“一系列的事情连锁反应，是把CNY稳住了，那CNH怎么办，必须直接干预CNH，不干预利差越来越大。”一外资行行长指出，随着央行新规的影响逐渐发酵，后续仍需重点关注CNH和香港股市的表现。
该行长并指出，接下去还需观察境内美元流动性会不会变紧张，做远期购汇一般是进口商和套利盘，而过去境内美元流动性相当宽松，很多远期购汇通过掉期换成人民币进行套利。
今日境内一年期美元掉期升水今大幅波动，早盘快速走升之后午后又回吐了大部分涨幅，最终收盘涨幅明显收窄，且仍维持在1,200点子上方。
一外资行交易员指出，“感觉早上市场反应有些过度，但对客盘来说，短期虽然增加了套利成本，这不代表现在套利就没空间啊。”
其实决定掉期价格因素，主要是由升贬值预期还有资金成本决定，例如一年期美元在银行间市场的资金成本，加上掉期点数，然后要跟同样人民币去比较，才是合理的价格。
早盘一年期美元掉期下探至950点附近，折成不算银行方面的隐含资金成本,差不多是1.5%左右，假设一年期美元存款以1.5%来折，总资金成本大概在3%左右。同样在市场上发人民币NCD（同业存单），就是小银行要发3.95%左右，大行要发3.6%-3.75%左右。
前述外资行行长称，“二者做一个对比，差不多六七十个点就出来了，但后面掉期升水又拉回到1,200点去了，其实就是双方在试探价格。”
对于后续掉期点走向，交易员指出，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇需求使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。
**增加远期购汇成本**
他们指出，对远期售汇业务收取风险准备金将急剧提高远期购汇成本，影响市场流动性，一刀切举措亦可能误伤真实需求的客盘；消息对离岸CNH市场的冲击更为明显，两地价差快速收窄，未来需关注境内美元流动性变化。
“应对当前购汇比较强的应对措施。文件本身而言对稳定人民币汇率应该是利好的。央行的意图就是增加远期购汇成本，对非真实需求，例如套利，增加他们的成本。”招商银行金融市场部高级分析师万钊称。
消息人士指出，代客远期售汇业务按美元计算交存外汇风险准备金，非美元币种业务折算成美元交存。外汇准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。
分析人士称，从上述表述看，新规只会对增量业务产生影响而并不会影响到存量业务。
如果按照7月外管局公布的结售汇数据看，7月银行远期售汇签约1,951亿元人民币，按照20%的风险准备金率计算，就需要交存390亿元；按远期售汇签约额月均2,000亿元假设计算，一年则需交4,800亿元的外汇风险准备金，影响不能说不大。
银行交易员普遍认为，银行可能会通过增加保证金的方式覆盖这部分成本，或者提高报价，没有多少企业交得起这么高昂的保证金。有部分企业拆成put(看跌)、call(看涨)两个期权，但能做的企业很少，所以大部分企业无可奈何，只能去CNH离岸市场远期购汇进行hedge（保值）；还有办法就是银行自己担下来，但银行估计也不会干。
招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮亦指出，在政策愈发不明朗的环境下，市场对未来政策进一步收紧甚至变相资本管制的预期将升温。
他并指出，对监管层而言考虑的是压缩远期购汇的增量，对银行而言也会考虑存量风险，不排除银行会要求存量客户追加保证金，这可能导致远期购汇平仓，造成远期人民币贬值预期消退的假象，但行政干预不能解决问题。
消息人士还透露，中国央行对金融机构外汇风险准备金按月考核，准备金冻结期为一年；外汇风险准备金利率暂定为零。
路透已致电中国央行，但其未立即予以置评。
而受访人士也指出，今日央行新规应是临时性措施，有点类似于2010年11月对远期结汇的限制管理，只不过现在是针对远期购汇的限制，2010年11月是离岸CNH价格明显高于在岸，现在则是相反。在一段时间市场恢复平静之后，这种临时性措施会取消。
当然也有分析人士认为，央行此举或平添市场不安情绪，并做实央行外汇市场干预的声誉负担，对汇率市场化改革亦是一个退步。
“‘不可能三角’(理论)已经站不住脚，不管一国采取的是固定汇率还是浮动汇率，只有适度的资本项目管制，才是提升国内货币政策自主性的有效保障。”华创证券宏观经济研究主管钟正生表示。（完）
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