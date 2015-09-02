人民币连六日收涨刷新三周新高 中间价四连升难阻离岸下跌

路透上海9月2日 - 人民币兑美元即期周三连六日收升至三周新高，中间价亦连四日每天涨百点刷新三周新高。交易员表示，中间价连升稳定市场意图明显，但午后离岸CNH扩大跌幅，加剧市场贬值预期，央行也加大境内市场干预力度，短期不排除人民币继续小幅升值可能。

他们并指出，因明天即开始小长假，市场交投趋于清淡，但离岸CNH一改昨日强势，午后跌幅进一步扩大，与在岸价差拉大至1,000点子左右，凸显境外人民币贬值预期仍较大；央行午后再度发文完善远期购汇征收风险准备金办法，缓解投机购汇，但央行可能还需要通过某种渠道适度干预离岸市场，以收窄价差。

“离岸那边很多HEDGE FUND(对冲基金)在买，不在乎什么政策，就是做空人民币，境内因为还有央行在控制，两边走两个方向，价差就变成这么大了。”一中资行交易员表示。

另一中资行交易员指出，假期临近，交易不是特别活跃，至于怎么走，全在央行。

继中国央行拟对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金后，三位消息人士周三透露，央行今日再度火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

路透昨日独家报导，中国央行已于8月31日下发通知，将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。

境内一年期美元掉期升水今日小幅收涨，最新报1,255/1,255；离岸CNH美元一年期掉期升水亦震荡上行，最新报2,013/2,093。

“有些空头在节前获利了结吧，导致长端掉期升水小幅上涨，大家都不是很急着对新规做出反应，主要还是要看客户对新规的反应吧。”前述交易员称。

今日人民币兑美元即期成交量为262亿美元，较上日280亿美元缩窄近五成，8月28日创下515亿美元成交历史次高；此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。

针对近期人民币大幅波动，亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国人民币汇率近期高估，最近汇率贬值反映了人民币实际市场价格。

全球汇市方面，美元周三上涨，因脆弱的全球股市企稳，使解除利差交易的操作失去动能。投资者解除利差交易，近几周提振了避险货币日圆和收益较低的欧元。

中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3572。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3559 6.3645 0.14%

中间价 6.3619 6.3752 0.21%

成交额 262亿美元 282亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大波幅 -0.10%(上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 111 6.3554 6.3665

今年以来升贬幅度 -2.39%

2005年汇改以来升贬幅度 30.22%

1年期美元/人民币掉期升水 1,210

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4534 6.4165

一年期NDF 6.6275 6.5865

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

（发稿 张金栋；审校 林高丽）

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