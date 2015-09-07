中国8月外汇储备减少939亿美元 单月减少额创有纪录以来最高

路透上海9月7日 - 中国央行周一更新的官方储备资产数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。

央行网站的官方储备资产数据还显示，8月末黄金储备为617.95亿美元，7月末为592.38亿美元。7月外汇储备降幅为425亿美元。

此外，8月末基金组织储备头寸增加至47.27亿美元，特别提款权略增至105.29亿美元，其他储备资产减少至-2.48亿美元；7月末的数据分别为43.73亿美元、104.6亿美元、0.68亿美元。

中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已近11% 。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。（完）

参看细节，请点击中国央行网站 here

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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