中国8月外汇储备减少939亿美元 单月减少额创有纪录以来最高

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月7日 - 中国央行周一更新的官方储备资产数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。
央行网站的官方储备资产数据还显示，8月末黄金储备为617.95亿美元，7月末为592.38亿美元。7月外汇储备降幅为425亿美元。
此外，8月末基金组织储备头寸增加至47.27亿美元，特别提款权略增至105.29亿美元，其他储备资产减少至-2.48亿美元；7月末的数据分别为43.73亿美元、104.6亿美元、0.68亿美元。
中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已近11% 。
为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。（完）
参看细节，请点击中国央行网站 here
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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