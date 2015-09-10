离岸人民币放量大涨疑似央行干预 两地价差曾缩至不足300点子

路透上海9月10日 - 离岸人民币兑美元周四午后突然大涨超过700个点子，创出近一个月新高，成交大增。与在岸价差亦快速收窄至300点子以内。交易人士称，中资大行在离岸市场不计成本买入人民币兑美元，料为央行授意，提振离岸汇价。

他们并指出，在岸即期受此影响亦由跌转涨，随着两地价差快速收窄，套利资金进一步出清，人民币贬值压力或进一步下降。

“是李总理吹响了冲锋号，境外势力觉醒了，主动向CNY靠拢，”一外资行交易员说。

中国总理李克强周四在大连的达沃斯论坛上表示，要完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,继续保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。

本地时间16：11分，离岸人民币即期大涨0.6%至6.4271，较昨日收盘大涨约390个点子，与在岸即期价差500点子。此前离岸CNH一度升至6.3900，两地价差收窄到不足300个点子。而周初两地价差还一度扩至1,200点子创下四年来新高。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。