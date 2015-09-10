离岸人民币放量大涨疑似央行干预 两地价差曾缩至不足300点子

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月10日 - 离岸人民币兑美元周四午后突然大涨超过700个点子，创出近一个月新高，成交大增。与在岸价差亦快速收窄至300点子以内。交易人士称，中资大行在离岸市场不计成本买入人民币兑美元，料为央行授意，提振离岸汇价。
他们并指出，在岸即期受此影响亦由跌转涨，随着两地价差快速收窄，套利资金进一步出清，人民币贬值压力或进一步下降。
“是李总理吹响了冲锋号，境外势力觉醒了，主动向CNY靠拢，”一外资行交易员说。
中国总理李克强周四在大连的达沃斯论坛上表示，要完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,继续保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。
本地时间16：11分，离岸人民币即期大涨0.6%至6.4271，较昨日收盘大涨约390个点子，与在岸即期价差500点子。此前离岸CNH一度升至6.3900，两地价差收窄到不足300个点子。而周初两地价差还一度扩至1,200点子创下四年来新高。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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