离岸人民币暴涨带动在岸转为收升 央行干预离岸助力稳定预期

路透上海9月10日 - 人民币兑美元即期周四收盘由跌转为微涨，主因离岸人民币午后疑似在央行干预下暴涨；中间价则下探至一周新低。交易员表示，随着各项措施逐渐起效，在岸干预压力已然下降；今日午后离岸急涨，疑似央行“插手”干预以助稳汇率预期，短期在岸人民币或难以跌破6.40元。

他们并指出，今日离岸市场暴涨两地价差骤减，套利需求将进一步抑制；假期之后央行允许在岸人民币温和调整，修正此前偏强走势，加上总理继续喊话，贬值预期将逐渐缓解。

“今天境内还好啦，今天央妈去收拾外面那个（离岸CNH）了，前两天还说价差这么大怎么办，今天就有结果了，这对套利的人来说，要乖一点了吧。”一中资行交易员表示。

离岸人民币兑美元周四午后突然大涨超过700个点子，创出近一个月新高，与在岸价差亦快速收窄至300点子以内。交易人士称，中资大行在离岸市场不计成本买入人民币兑美元，料为央行授意，提振离岸汇价。

境内人民币收盘后，离岸人民币升势加速，再度回到6.3900的8月12日以来新高。

"套利者应该有所顾忌吧，境内收盘了，CNH还在涨，自相残杀了都。"一外资行交易员说。

中国国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。要完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,继续保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。

今日人民币兑美元即期成交量为281亿美元，较上日216亿美元放大三成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面， 新西兰元周四大跌，此前该国央行下调利率，并暗示如果中国经济继续放缓，可能进一步宽松政策。其他主要货币波动普遍较小，静待美联储会议。之前媒体关于一名日本执政党议员言论的报告，让市场重新聚焦日本央行进一步宽松政策的可能性。

中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3712。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3772 6.3778 0.01%

中间价 6.3772 6.3632 -0.22%

成交额 282亿美元 216亿美

元

日内美元兑人民币相对于中 -0.15%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 179 6.3687 6.3866

今年以来升贬幅度 -2.72%

2005年汇改以来升贬幅度 29.78%

1年期美元/人民币掉期升水 0

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4094 6.4646

一年期NDF 6.5963 6.6475

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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