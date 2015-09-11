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中国财经 | 2015年 9月 11日 星期五 17:11 BJT

中国副财长史耀斌称不会采取竞争性贬值做法

路透菲律宾宿雾9月11日 - 中国财政部副部长史耀斌周五表示，近期中国股市及汇市波动只是暂时的。

史耀斌在亚太经合组织(APEC)财长会议结束后的记者会上表示，“过去一个月汇率波动完全是出于技术性因素，不会影响未来金融市场稳定。”

他称，“中国同意不会采取竞争性贬值做法。”(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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