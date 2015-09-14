中国8月外汇占款锐减凸显汇改后资金流出压力 降准仍有必要

路透北京9月14日 - 中国央行周一公布8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍，凸显人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减，央行仍有必要降准以维稳资金面。

中国央行公布的数据显示，全口径下8月末金融机构外汇占款余额为281,844.44亿元，当月减少7,238亿元人民币，降幅为7月的2.9倍；当月央行外汇占款减少3,183.51亿元，略高于7月减少的3,080亿元。

中国银行国际金融研究所主管周景彤认为，外汇占款减少，主要因中国对外投资增加、国际资本流动以及企业个人持汇意愿增加多因素造成的。在其他条件不变情况下，会导致社会流动性趋紧，8月份市场利率走高就是其反映。

中国央行数据显示，财政性存款余额为44,170.05亿元，较上月减少1,589.92亿元。综合外汇占款和财政存款的变动，8月份市场因此减少了5648.44亿元的流动性。

对于后期的政策操作，民生证券固收部分析师李奇霖表示，扭转资本外流需要稳定人民币贬值预期。

他分析，从央行层面看，可以通过提高售汇成本，直接公开市场干预，压缩离岸人民币汇率和在岸人民币汇率差压缩套利空间，稳定人民币贬值预期。货币政策层面还是通过降准稳定资金面仍有必要，紧缩货币和资金面影响信用派生或加剧人民币资产风险溢价，得不偿失。

同时，从实体和政策层来看，短期可以通过稳增长提供新的高收益人民币资产缓解，中长期，还是需要通过改革持久释放人民币资产赚钱效应，这真正稳定人民币汇率的不二法门。

中国央行8月11日改革人民币中间价形成机制，并实行一次性贬值。此后实体经济下行以及人民币贬值压力，促使央行在8月底双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。

周景彤则指出，如果外汇占款继续减少，央行降准概率就会增大。外汇占款已经由过去增加流动性的因素转变为减少流动性的因素，正在改变国内流动性补充渠道和模式。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

8月 -7,238 -1,589.92

7月 -2,491 5,149.64

6月 -936.92 1,300.27

5月 322 3,852.36

4月 324 1,101

3月 -1,565 -3,234.85

2月 422.1 -4,705.38

2015年1月 -1,083 6,632.14

2014年12月 -1,184 -12,706.4

11月 22 229.21

10月 661 6,836.79

9月 11.4 -3,165.2

8月 -311 992

7月 378 6,804

6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243（完）

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(发稿 李铮; 审校 黄凯)

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