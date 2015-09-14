中国8月外汇占款锐减凸显汇改后资金流出压力 降准仍有必要

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月14日 - 中国央行周一公布8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍，凸显人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减，央行仍有必要降准以维稳资金面。
中国央行公布的数据显示，全口径下8月末金融机构外汇占款余额为281,844.44亿元，当月减少7,238亿元人民币，降幅为7月的2.9倍；当月央行外汇占款减少3,183.51亿元，略高于7月减少的3,080亿元。
中国银行国际金融研究所主管周景彤认为，外汇占款减少，主要因中国对外投资增加、国际资本流动以及企业个人持汇意愿增加多因素造成的。在其他条件不变情况下，会导致社会流动性趋紧，8月份市场利率走高就是其反映。
中国央行数据显示，财政性存款余额为44,170.05亿元，较上月减少1,589.92亿元。综合外汇占款和财政存款的变动，8月份市场因此减少了5648.44亿元的流动性。
对于后期的政策操作，民生证券固收部分析师李奇霖表示，扭转资本外流需要稳定人民币贬值预期。
他分析，从央行层面看，可以通过提高售汇成本，直接公开市场干预，压缩离岸人民币汇率和在岸人民币汇率差压缩套利空间，稳定人民币贬值预期。货币政策层面还是通过降准稳定资金面仍有必要，紧缩货币和资金面影响信用派生或加剧人民币资产风险溢价，得不偿失。
同时，从实体和政策层来看，短期可以通过稳增长提供新的高收益人民币资产缓解，中长期，还是需要通过改革持久释放人民币资产赚钱效应，这真正稳定人民币汇率的不二法门。
中国央行8月11日改革人民币中间价形成机制，并实行一次性贬值。此后实体经济下行以及人民币贬值压力，促使央行在8月底双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。
周景彤则指出，如果外汇占款继续减少，央行降准概率就会增大。外汇占款已经由过去增加流动性的因素转变为减少流动性的因素，正在改变国内流动性补充渠道和模式。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
8月 -7,238 -1,589.92
7月 -2,491 5,149.64
6月 -936.92 1,300.27
5月 322 3,852.36
4月 324 1,101
3月 -1,565 -3,234.85
2月 422.1 -4,705.38
2015年1月 -1,083 6,632.14
2014年12月 -1,184 -12,706.4
11月 22 229.21
10月 661 6,836.79
9月 11.4 -3,165.2
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12月 2,729 -14,603
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243（完）
欲览央行金融机构人民币信贷收支表，请点击here
(发稿 李铮; 审校 黄凯)
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