人民币微收跌中间价则三连升 美联储议息在即观望气氛渐浓

路透上海9月15日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，中间价则三连升至一周高点。交易员表示，人民币仍存一定贬值预期，央行亦不时出手干预，短期料在6.37元附近支撑明显；而美联储议息决议公布在即，市场观望气氛渐浓，汇市料延续横向整理。

他们并指出，因为交易系统故障，前半小时无法登陆导致上半日成交较昨上半日有所减少；当然由于央行干预压力减轻，也使得成交量出现萎缩；而央行表态放宽境外央行类机构进入银行间外汇市场影响料有限，从放宽到实际落实和开始影响市场时间跨度会比较长。

“今天客盘买的其实蛮多的，央行不时出来一下，感觉没什么特别好评论的，FOMC（美联储公开市场委员会）决议落地前，应该不会出方向吧。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员表示，人民币6.37元关口跌不太下去，跟之前走势有点像，感觉这个位置要稳一下，但关键还是要看央行的态度。美联储要利率决议在即，各方都会稍微观望一下。

中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

人民币兑美元即期成交量为187亿美元，较上日227亿美元减少近两成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面，日圆周二全线上涨，此前日本央行并未扩大刺激方案的规模，同时该行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法。

对中国央行入市干预的做法，黑田认为，中国短期内会干预以防止人民币汇率过度波动，但长期看仍希望人民币汇率能反映市场的力量。

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3692。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.37 6.3679 -0.03%

中间价 6.3665 6.3709 0.07%

成交额 187.17亿美元 227亿美元

日内美元兑人民币相对于中 0.09%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 65 6.3655 6.372

今年以来升贬幅度 -2.61%

2005年汇改以来升贬幅度 29.93%

1年期美元/人民币掉期升水 1,220

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3982 6.4011

一年期NDF 6.5905 6.595

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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