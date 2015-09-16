人民币随中间价微收跌 央行续维稳巩固汇改成果

路透上海9月16日 - 人民币兑美元即期周三续收跌并失守6.37元支撑，中间价亦小跌。交易员表示，由于美联储议息决议公布在即，观望气氛笼罩；而随着央行组合干预效果渐显，部分客户选择观望，以避开政策风险，成交量维持在较低水平，央行直接入市维稳压力降低，短期汇价料维持在6.36-6.38元区间波动。

他们并指出，本周离岸CNH波动亦明显收窄，两地价差维持在300点子左右，贬值预期仍在且套利空间亦续存，估计央行会维持人民币汇价在“合理范围”内波动，若离岸CNH与在岸价差进一步收窄，央行则有望放松汇率波动，届时汇改效果将更明显。

“感觉应该要守住6.37的，估计尾盘央妈打盹了，收盘和中间价已经非常接近，但市场成交没之前那么活跃。”一中资行交易员表示，“离岸动的也不大，观望吧，当然加息很可能已经price in（反应在价格）了。”

另一中资行交易员亦指出，现在市场还需央行出手维稳，当然客盘购汇已经明显减少，而且一些小结汇也慢慢出来，市场预期有些分化，干预的成果是往好的方向在走。

海外市场外资行交易员则透露，近日已有较大规模的赌人民币（CNH）贬值的海外对冲基金，正在平盘离场。而越来越轻的盘面压力，则会令中国央行的干预行为愈发从容。

人民币兑美元即期成交量为231亿美元，较上日187亿美元放大两成，因昨日系统故障，前半个小时没有交易。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面， 美元指数周三上涨，受高企的美债收益率(殖利率)支撑。上日美国公布的消费者支出数据令人乐观，使人仍然预期美联储本周将会升息。

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

新兴汇市方面，哈萨克斯坦货币坚戈兑美元在银行间市场跌破心理关口300，跌至稍早公布的官方汇率283.98下方。印尼卢比兑美元亦下跌0.4%至14,458，为1998年7月以来最低水平。而韩元领涨新兴亚币，触及两周高点，因标准普尔上调了韩国的主权债信评级。

中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3701。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3709 6.37 -0.01%

中间价 6.3712 6.3665 -0.07%

成交额 230.51亿美元 187亿美

元

日内美元兑人民币相对于中 0.05%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 52 6.3692 6.3744

今年以来升贬幅度 -2.62%

2005年汇改以来升贬幅度 29.91%

1年期美元/人民币掉期升水 1,240

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4023 6.4089

一年期NDF 6.5895 6.5925

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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