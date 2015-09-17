到2015年底中国对外投资总额料首次超越1万亿美元

路透北京9月17日 - 2015年中国对外直接投资预计将首次超过1万亿美元，因国内经济放缓和中国企业国际化加强的背景下，越来越多的本土企业投资海外。

商务部国际贸易谈判副代表张向晨周四表示，2014年中国对外直接投资总额升至稍低于8,830亿美元的水平。

商务部周三公布，今年前八个月中国对外非金融直接投资同比增长18.2%或770亿美元，至4,734亿美元。

商务部周四还将2014年非金融直接海外投资总额从之前的1,029亿美元上修至1,072亿美元，使得当年总对外投资达到1,231.2亿美元。

“我们的对外投资保持了两位数的增速，未来这种趋势将持续，”张向晨在一媒体吹风会上表示。

Rhodium Group驻纽约研究主管Thilo Hanesmann称，在中国经济放缓及市场出现剧烈波动的背景下，国内企业都在寻求收购海外品牌及技术，并且朝多元化发展。

中国政府已出台政策支持中国企业走出去，为海外交易提供财政奖励并取消相关行政管制。

据汤森路透的数据，今年截至9月16日，中国企业已经宣布或完成390桩总价值770亿美元的交易，数量是上年同期的两倍之多。

今年以来中国的全球并购交易规模已经突破2008年达到的704亿美元最高纪录。

工业交易规模最大，最具代表性的是中国化工集团公司以88.8亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)PECI.MI，收购金额中包含倍耐力的债务在内。

今年的大型交易主要是中资企业购买海外金融服务业务，包括海航集团子公司渤海租赁(000415.SZ)出资25.6亿美元收购飞机租赁公司Avolon Holdings。

张向晨称，截至2014年底，已有18,500家中国国内投资者在海外设立近30,000个企业，其中约77%在2014年实现盈利。

“国企和私企都在寻求购买能够产生强劲现金流、带来国际业务及市场份额的海外金融机构，”瑞银中国区主管钱于君(Eugene Qian)表示。(完)

(编译 王洋/刘秀红；审校 高琦)

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