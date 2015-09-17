到2015年底中国对外投资总额料首次超越1万亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月17日 - 2015年中国对外直接投资预计将首次超过1万亿美元，因国内经济放缓和中国企业国际化加强的背景下，越来越多的本土企业投资海外。
商务部国际贸易谈判副代表张向晨周四表示，2014年中国对外直接投资总额升至稍低于8,830亿美元的水平。
商务部周三公布，今年前八个月中国对外非金融直接投资同比增长18.2%或770亿美元，至4,734亿美元。
商务部周四还将2014年非金融直接海外投资总额从之前的1,029亿美元上修至1,072亿美元，使得当年总对外投资达到1,231.2亿美元。
“我们的对外投资保持了两位数的增速，未来这种趋势将持续，”张向晨在一媒体吹风会上表示。
Rhodium Group驻纽约研究主管Thilo Hanesmann称，在中国经济放缓及市场出现剧烈波动的背景下，国内企业都在寻求收购海外品牌及技术，并且朝多元化发展。
中国政府已出台政策支持中国企业走出去，为海外交易提供财政奖励并取消相关行政管制。
据汤森路透的数据，今年截至9月16日，中国企业已经宣布或完成390桩总价值770亿美元的交易，数量是上年同期的两倍之多。
今年以来中国的全球并购交易规模已经突破2008年达到的704亿美元最高纪录。
工业交易规模最大，最具代表性的是中国化工集团公司以88.8亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)PECI.MI，收购金额中包含倍耐力的债务在内。
今年的大型交易主要是中资企业购买海外金融服务业务，包括海航集团子公司渤海租赁(000415.SZ)出资25.6亿美元收购飞机租赁公司Avolon Holdings。
张向晨称，截至2014年底，已有18,500家中国国内投资者在海外设立近30,000个企业，其中约77%在2014年实现盈利。
“国企和私企都在寻求购买能够产生强劲现金流、带来国际业务及市场份额的海外金融机构，”瑞银中国区主管钱于君(Eugene Qian)表示。(完)
(编译 王洋/刘秀红；审校 高琦)
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