中国8月银行代客结汇售逆差8070亿元 创2010年有记录来最大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月17日 - 中国国家外汇管理局周四公布数据显示，8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值435亿美元），逆差数额较7月继续扩大。其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大，上月为逆差1,743亿元；银行自身结售汇顺差5,326亿元，上月为逆差912亿元。
刊登在外管局网站的数据并显示，8月银行远期净售汇4,284亿元，净售汇额较7月的975亿元明显扩大。截至8月末，远期累计未到期净售汇6,249亿元，较上月的2,902亿元亦明显放大。
1-8月，银行累计结售汇逆差1,1874亿元人民币（等值1,923亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差14,831亿元；银行自身累计结售汇顺差2,957亿元。同期，银行代客累计远期净售汇9,467亿元。
此外，8月境内银行代客涉外收付款逆差亦明显扩大，为逆差2,238亿元人民币（等值355亿美元），上月为逆差129亿元（等值21亿美元）。1-8月，境内银行代客累计涉外收付款顺差349亿元（等值69亿美元）。
外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
15年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年12月 11月
代客结售汇净额 -1,280 -285 89 40 -150 -579 -100 -116 -114 -72
（亿美元）
以亿元人民币计 -8,070 -1,743 547 245 -921 -3,562 -612 -714 -699 -440
代客收付款净额 -355 -21 244 95 -207 -238 183 367 -122 -66
（亿美元）
以亿元人民币计 2，238 -129 1,492 583 -1,268 -1,466 1,125 2,250 -745 -403
代客远期结售 -679 -159 -84 -62 -69 -258 -154 -59 51 19
汇净额（亿美元）
以亿元人民币计 -4,284 -975 -516 -380 -422 -1,588 -942 -359 314 120
远期累计未到 -978 -474 -347 -256 -172 -161 -44 79 125 132
期结售汇净额
（亿美元）*
以亿元人民币计* -6,249 -2,902 -2,124 -1,567 -1,054 -987 -271 486 767 807
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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