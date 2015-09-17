人民币收升至逾一周新高 习近平访美前汇率料持稳

路透上海9月17日 - 人民币兑美元即期周四随中间价收升至逾一周新高。交易员表示，近期中间价波动收窄整体区域稳定，且市场倾向美联储本周不加息的气氛有所抬升，令国际美元承压，人民币略显强势，尾市美元头寸获利了结，成交有所放大；估计在本月底国家主席习近平访美前，人民币料维持整体稳定。

他们并指出，早间外管局发布会继续向市场传递稳定汇率信号，随着汇改效果渐显，市场购汇情绪也继续降低，当然央行仍需不时向市场提供美元流动性，但干预压力已明显降低，但少了客盘主导，市场交投兴趣不高。

“尾盘大家也都take profit（止盈），（美元）价格也下来了些，没必要为了20个点，去冒200个点的风险吧，大家头寸也都拿的比较轻。”一外资行交易员表示。

一中资行交易员指出，今天因中间价小升，即期仍需央行维稳，当然部分隔夜头寸也在卖出，但人民币升值的空间不会太大，暂时方向难觅。

国家外管局周四在新闻发布会上继续安抚市场，外管局官员在会上指出，汇率中间价形成机制的改革让以往人民币贬值压力在改革初期得到释放，当前人民币汇率已经趋于稳定。近期跨期资金流动有波动但无异动，不存在大规模资金外逃的情况。

外管局并称，任何透过钱庄做跨境资金交易的行为都面临巨大的风险，继续加大对违规行为的查处力度。但对个人自身合法合理的用汇需求仍是有保证。针对近期政策不确定性，外管局指出，至今为止没有出台任何限制购汇的新政策。

“继续向市场传递稳定汇率的信号，我估计在习主席访美前的这段时间，不大会继续出台什么措施吧，汇率也是稳定为主。”交易员表示。

人民币兑美元即期成交量为257亿美元，较上日231亿美元放大逾一成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周四回升至1.13美元上方，稍晚备受各界关注的美联储决议即将出炉，整体而言各界预期美联储将不会升息。对于美联储措辞及决议种种组合的可能影响，交易商及分析师各持己见。

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，目前新兴市场的动荡更多是来自于美联储货币政策的不确定性，但事实上美联储加息对于市场的影响可能早已被市场充分消化，且首次加息后继续快速加息的概率很低，美联储加息“靴子落地”对新兴市场国家而言可能更为有利。

外管局最新公布的8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值 435亿美元），逆差数额较7月继续扩大。其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大。

外管局在随后并指出，8月代客结售汇逆差巨大，因为市场主体持汇意愿上升，市场主体优化本外币资产负债摆布和贸易投资活动带来对外支付增加；但近期外汇收支变化主要受经济因素和市场因素主导，并未打破跨境资金流动双向波动的格局。

中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3670。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.366 6.3709 0.08%

中间价 6.367 6.3712 0.07%

成交额 256.9亿美元 231亿美元

日内美元兑人民币相对于中 -0.06%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 60 6.3647 6.3707

今年以来升贬幅度 -2.54%

2005年汇改以来升贬幅度 30.01%

1年期美元/人民币掉期升水 1,245

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4072 6.403

一年期NDF 6.5865 6.5895

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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