中国央行重手调个别银行人民币购售汇手续费 严打跨境套利（更新版）

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路透北京/上海/香港9月18日 - 中国央行再出手抬高跨境套利成本，三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%，此举或令汇差套利空间进一步收窄。

他们向路透表示，因近期跨境人民币购售业务增长量较高，有数家银行周四晚间收到央行通知，被调高人民币购售平盘交易手续费率至0.3%。

“有几家银行昨日晚间收到了通知。 ”一位消息人士称，此前手续费是按各家银行表现在0.001%-0.002%之间不等。

他并称，是次被上调手续费的几家银行均是近期在银行间市场交易规模较大、且人民币跨境业务真实性存瑕疵的银行，央行此举带有“惩罚性”意味。

另一位消息人士则称，“此次没有被上调费率的银行，若后续表现不好，可能也会被上调。”

消息人士并透露，目前人民币兑美元境内外价差已基本趋稳，汇差空间缩减至300-400点子之间，加上银行的收费，在真实贸易基础上的汇差空间在250-350点子之间。购售汇手续费提高至0.3%，将令汇差套利空间大幅收窄。

路透已就此联络中国央行，但暂未获其立即置评。

中国央行近期开始打击套利行为，8月底发布通知，要求从10月15日起，办理远期售汇业务的银行需向交存20%的风险保证金，冻结期一年，利率为零。

中国央行上述最新措施均在增加外汇投机成本，打压售汇的套利投机盘，稳定汇率。

**打击跨境套利在升级**

8月11日中国央行宣布完善中间价形成机制，并一次性贬值约2%，该措施引发市场巨震，这也导致部分客盘恐慌性购汇，银行间外汇市场人民币兑美元成交量快速上升，离岸CNH与在岸价差一度被拉大至1,200点子的近四年来最大水平，反向套利盘蜂拥，央行打出一系列组合拳，并在掉期市场、离岸市场直接入市维稳，两地价差目前已收窄至400点子左右。

目前反向套利常见的是即期市场的境内外汇差套利，而在一些境内银行与境外合作银行联手下，不少企业利用虚假单证或重复使用单证办理“内购外结”业务，即在主办银行的推介配合下，通过“境内购汇放款+境外结汇再借入”的方式实施无真实贸易背景的跨境套利交易。

一位消息人士介绍到，上个月起，央行针对各家银行跨境人民币业务做了普查，并通过人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）查到部分银行跨境人民币购汇业务大增，但相关贸易单证并不齐全等问题，于是有了上调购汇平盘手续费率的通知。

“目的很明确，就是抓跨境套利，现在两地价差300多个点子，手续费加200点的成本，套利空间就收窄了。”一位外资银行分析师认为。

中国周四公布的8月银行代客净售汇刷新公布记录以来最大，分析人士指出，随着央行出台限制远期购汇等一系列措施落地，投机性购汇需求亦有望明显下降，人民币汇率渐趋稳定，预计9月代客净售汇数据将逐渐回落。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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