人民币随中间价升至两周新高 市场焦点转向习近平访美

路透上海9月18日 - 人民币兑美元即期周五随中间价收升至两周新高。交易员表示，美联储维持利率不变，国际美元下探三周低点，人民币贬值预期有所淡化，央行干预压力进一步减轻，与离岸价差亦有望明显收窄；市场焦点转向下周国家主席习近平访美，在此之前人民币料持稳。

他们并指出，美联储将加息进程延后，市场谨慎情绪亦延续，客盘成交意愿继续下降，成交较昨日下降四成；而央行继续封堵套利渠道，两地价差已收窄至300点子以内，套利空间几乎消失殆尽，未来人民币走向或更多参考中间价变动。

“今天还正常吧，反应和其他非美一样，央妈也不来搞，当然购汇不是特别多，周末了，大家积极性也不是特别高，你看成交少这么多。”一中资行交易员表示。

人民币兑美元即期成交量为151亿美元，较上日257亿美元下降超四成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

一外资行交易员称，美联储决议没什么特别，把加息时间往后推，现在即期跟着中间价走，央行干预迹象不明显，估计习奥会之前，汇率整体将保持稳定。

中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。交易员认为，下周因为习近平访美，人民币不排除短暂偏强，并考验6.35元附近阻力；“当然如果贬值预期继续淡化，更大的波动应该在CNH这边，价差可能继续收窄。”

近期央行不断出台新规，封堵因两地价差较大带来的套利。三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%。

一外资行分析师认为，央行目的很明确，就是封堵套利渠道，继续稳定汇市，“现在两地价差300多个点，这一下给加200点的成本，你没法做了，被限制的也是套利做最凶的吧。”

全球汇市方面，美元指数周五触及三周低点，因美联储并未像一些投资者预期的那样，启动近10年来的首次升息。虽然美联储保留了在今年稍晚小幅收紧政策的可能性，但该行主席叶伦表示，全球增长前景已变得更加不确定。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，美联储按兵不动在一定程度上缓解了人民币贬值压力，预计人民币短期内将持稳。但中期看，联储进入加息周期会推动美元继续强势，估计美元在四季度到明年全年保持强势，这将加大人民币贬值压力。

“不过能不能打消市场对人民币的贬值预期，最终能不能稳定住人民币汇率，根本决定因素仍是国内经济，人民币目前的稳定走势恐怕是较为脆弱和易受到干扰的。”刘东亮说。

中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3639。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3643 6.366 0.03%

中间价 6.3607 6.367 0.10%

成交额 151.26亿美元 257亿美元

日内美元兑人民币相对于中 -0.07%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 51 6.3598 6.3649

今年以来升贬幅度 -2.52%

2005年汇改以来升贬幅度 30.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1,270

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3901 6.3993

一年期NDF 6.567 6.5865

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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