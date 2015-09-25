人民币随中间价收升 购汇增加及央行干预令成交放大

路透上海9月25日 - 人民币兑美元即期周五随中间价收涨，中间价结束四连跌。交易员称，假期临近，客盘购汇需求仍较多，央行干预身影频现，成交创下逾两周新高，预计在国庆节前人民币将延续区间盘整走势。

他们并指出，央行官员继续表态维稳人民币汇率，也可见离岸CNH市场干预身影，汇价明显反弹，与在岸价差收窄至250个点子左右，若在岸整体持稳，两地价差有望继续收窄。

“购汇多，但央行砸的更猛，你从成交量也可以看的出来，有点要人为制造些波动的感觉。”一中资行交易员表示。

人民币兑美元即期成交量为281亿美元，成交量与9月10日的282基本持平，但比上日222亿美元放大逾两成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

“感觉今天价格跟fixing（中间价）在走，虽然客盘购汇还是偏多，马上中秋又国庆长假的，谨慎点吧，暂时没太有方向。”一外资行交易员表示。

中国央行货币政策委员会例会表示，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国人民银行调查统计司司长盛松成周五在上海表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国宏观调控政策还有很大空间。

全球汇市方面，美元周五普涨，美联储主席叶伦的讲话表明美联储今年稍晚仍可能加息，美元因此有望录得逾两个月最大周线涨幅；上周美联储维持利率不变。

新兴汇市方面，大多数新兴亚币周五下跌，周线恐收低，因美联储主席叶伦维持年内升息的预期不变，同时市场对全球经济放缓的担忧挥之不去。台币触及六年低位，昨日台湾央行六年半来首次调降重贴现率半码(0.125个百分点)。马币(林吉特)和印尼卢比均跌至1998年亚洲金融危机以来最低。新加坡元守在六年低位附近。

中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3739。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3744 6.3828 0.13%

中间价 6.3785 6.3791 0.01%

成交额 281.34亿 222亿美元

美元

日内波动幅度(pips) 70 日高6.373 日低6.38

今年以来升贬幅度 -2.67%

2005年汇改以来升贬幅度 29.84%

1年期美元/人民币掉期 +1,290

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3995 6.4152

一年期NDF 6.597 6.6125

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）