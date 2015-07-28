伦敦金属交易所宣布接纳人民币为现金抵押品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月28日 - 伦敦金属交易所(LME)周二宣布，即日起将接纳香港的离岸人民币作为合资格现金抵押品，人民币国际化再迈一步。
LME市场的结算所LME Clear周二发布新闻稿称，该举已获得英伦银行批准。
LME的母公司香港交易所行政总裁李小加称，这突显了LME成为香港交易所集团一员后，香港与伦敦之间的紧密联系和协同效益。我们将继续研究，集团如何能够进一步吸引和连接中国内地与世界各地的市场参与者。
LME Clear行政总裁冼博能（Trevor Spanner）亦表示，“人民币正逐步迈入全球最广泛使用的货币行列，我们很高兴能协助会员抓紧人民币国际化带来的机遇。”
新闻稿称，LME Clear是响应会员要求推出上述安排，中资背景的中银国际环球商品将成爲首名提交香港离岸人民币抵押品的会员。
伦敦金属交易所去年的交易额为15万亿美元，目前该交易所接受的质押货币包括美元、欧元、英镑和日元。（完）
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。