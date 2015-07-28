伦敦金属交易所宣布接纳人民币为现金抵押品

路透香港7月28日 - 伦敦金属交易所(LME)周二宣布，即日起将接纳香港的离岸人民币作为合资格现金抵押品，人民币国际化再迈一步。

LME市场的结算所LME Clear周二发布新闻稿称，该举已获得英伦银行批准。

LME的母公司香港交易所行政总裁李小加称，这突显了LME成为香港交易所集团一员后，香港与伦敦之间的紧密联系和协同效益。我们将继续研究，集团如何能够进一步吸引和连接中国内地与世界各地的市场参与者。

LME Clear行政总裁冼博能（Trevor Spanner）亦表示，“人民币正逐步迈入全球最广泛使用的货币行列，我们很高兴能协助会员抓紧人民币国际化带来的机遇。”

新闻稿称，LME Clear是响应会员要求推出上述安排，中资背景的中银国际环球商品将成爲首名提交香港离岸人民币抵押品的会员。

伦敦金属交易所去年的交易额为15万亿美元，目前该交易所接受的质押货币包括美元、欧元、英镑和日元。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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