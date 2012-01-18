人民币兑美元收升 多空消息繁杂

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 人民币兑美元小幅收升
* 多空消息繁杂,未出现趋势性行情
* 客盘需求成为左右市场的主导因素
路透上海1月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三小幅收升.近期多空消息繁杂,人民币亦处於区间波动,客盘需求则成为左右市场的主导因素.
此前中国经济数据提振市场信心,激励欧元等非美货币上扬.但目前投资者又将焦点重回欧洲,葡萄牙公债标售、希腊重启债务重整的谈判等事件备受关注.前景不明朗,汇价亦未走出趋势性行情.
汇价先抑後扬,上海一银行交易员指出,早间外资银行有一波美元买盘,压制人民币表现.不过,随後汇价逐步走稳,并在区间内波动.监管层强调人民币汇率要实现双向波动,未来孤注一掷地朝某一方向发展的可能性并不大.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------
6.3120 6.3084 6.3188 6.3205 6.3250 6.3150
"客盘两方面都有,市场整体有些波动.有结有售,各家年底之前也不愿意拿敞口.,"北京一银行交易员表示.
东京汇市欧元周三在亚洲市场小幅上涨,受助于创出近期低点後的空头回补,但今天稍晚将举行葡萄牙公债标售,欧元料面临阻力.
以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2800/50 6.3030
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2825/95 6.2960
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3400元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽
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