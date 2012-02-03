人民币兑美元随中间价收市略跌

* 人民币兑美元略收低,随中间价走弱

* 客盘结售汇力量比较均衡,高低价差收窄

* 考虑中短期因素,近期人民币或续小升

路透北京/上海2月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五略收低,追随中间价小幅下行走势;从客盘来看,结售汇力量比较均衡,全天高点低差较前两日继续收窄.

交易员并表示,无论是考虑长期的中国经济形势,还是考虑短期的中国国家副主席习近平将访美背景,预计近期人民币都会朝升值的方向走.

华南地区一外资银行交易员称,"今天的(即期)市场基本延续了昨天的走势.从我们沟通的情况看,售汇盘略多一些,结汇也有的.结售汇还是比较均衡,所以波幅不是很大."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3028 6.3021 6.3079 6.3102 6.3075 6.3018

美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.

以下为北京时间16:54,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2750/90 6.2710

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2920/70 6.2930

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3168元.

东京汇市欧元和澳元周五在亚洲市场难以大幅上行,因中国非制造业活动指数下滑,打压市场人气.美国今日稍晚将公布非农就业报告.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 林高丽

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