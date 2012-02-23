人民币兑美元收低 在岸离岸汇差收窄

中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
* 政策面淡静,汇价缺乏方向指引
* 在岸与离岸市场汇差收窄
* 希腊纾困协议达成後,国际汇市趋平稳
* 近期人民币料延续盘整走势
路透上海2月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四略收低,但仍徘徊在近期盘整区间6.30元附近.希腊纾困协议达成後国际汇市趋於平稳,再加上近期国内政策面淡静,令人民币交投缺乏方向,汇价在观望中陷入持续盘整.
交易员并指出,离岸市场一般较在岸市场对未来预期反应灵敏,但近期也因为没有方向指引,只能跟着在岸市场波动,目前两个市场汇价走势非常接近.
"看着中间价确定往什麽方向,汇价波动也不大."上海一银行交易员称."离岸市场也看不出方向,只能跟着国内汇市走."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.2985 6.2974 6.3020 6.3031 6.2988 6.2960
上述交易员还提到,由於汇市观望情绪较重,尽管中间价会引领汇市小幅涨跌,但预计总体不会脱离目前盘整的走势;此外,央行关於资本项目开放的报告或仅是讨论研究,是否实施还存在很大不确定性,不会对近期人民币走势造成影响.
中国人民银行调查统计司课题组发布报告指出,中国当前正处於资本账户开放战略机遇期,开放的风险基本可控,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.
东京汇市美元兑日圆周四下跌,自上日所及七个月高位小幅回落,受获利了结和日本出口商的卖盘拖累.<FRX/CN>
以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2800/50 6.2800
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2960/90 6.2970
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水171点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3156元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 张喜良
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