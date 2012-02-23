人民币兑美元收低 在岸离岸汇差收窄

* 政策面淡静,汇价缺乏方向指引

* 在岸与离岸市场汇差收窄

* 希腊纾困协议达成後,国际汇市趋平稳

* 近期人民币料延续盘整走势

路透上海2月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四略收低,但仍徘徊在近期盘整区间6.30元附近.希腊纾困协议达成後国际汇市趋於平稳,再加上近期国内政策面淡静,令人民币交投缺乏方向,汇价在观望中陷入持续盘整.

交易员并指出,离岸市场一般较在岸市场对未来预期反应灵敏,但近期也因为没有方向指引,只能跟着在岸市场波动,目前两个市场汇价走势非常接近.

"看着中间价确定往什麽方向,汇价波动也不大."上海一银行交易员称."离岸市场也看不出方向,只能跟着国内汇市走."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2985 6.2974 6.3020 6.3031 6.2988 6.2960

上述交易员还提到,由於汇市观望情绪较重,尽管中间价会引领汇市小幅涨跌,但预计总体不会脱离目前盘整的走势;此外,央行关於资本项目开放的报告或仅是讨论研究,是否实施还存在很大不确定性,不会对近期人民币走势造成影响.

中国人民银行调查统计司课题组发布报告指出,中国当前正处於资本账户开放战略机遇期,开放的风险基本可控,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.

东京汇市美元兑日圆周四下跌,自上日所及七个月高位小幅回落,受获利了结和日本出口商的卖盘拖累.<FRX/CN>

以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2800/50 6.2800

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2960/90 6.2970

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水171点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3156元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)