人民币兑美元微涨 下周或延续盘整

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 欧元反弹,一度提振非美货币走升
* 疑虑欧元强势昙花一现,人民币涨幅收窄
* 预计下周人民币料仍延续盘整走势
路透上海2月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五略收涨.德国强劲数据刺激欧元反弹,美元回落激励人民币中间价高开,并带动汇价走升,但市场仍疑虑欧元强势仅昙花一现,美元或短期反弹的预期压制人民币缩小升幅.
交易员并指出,由於消息面淡静,近期人民币走势慵懒,市场存在较强的观望情绪,预计人民币下周还将延续盘整的走势.
"欧元反弹可能是短期的,对欧洲经济前景的担忧,还会拖累欧元走势,"华南一银行交易员称."人民币很平淡,稍微反弹了一点,主要还是因为美元调整."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------
6.2978 6.2940 6.2998 6.2965 6.3031 6.2985
上述交易员还提到,美元的强势并未终结,在欧债危机没有完全解决,且欧洲经济复苏前景没有清晰之前,欧元前景仍笼罩阴霾,而此次德国强劲数据的提振,仅是短期因素,欧元或不久仍将恢复颓势,美元反弹预期给人民币带来压力,下周汇价可能会在6.29元-6.31元区间震荡
德国2月Ifo企业景气判断指数是推高欧元的重要因素,该数据巩固了德国经济正在改善和将会避免经济衰退的预期,尽管欧元区负债累累国家面临诸多问题.
东京汇市日圆兑美元周五挫至七个半月低点,受日本进口商抛盘打压,但市场人士称,由於美债收益率料将继续受限,日圆有望找到支撑.
以下为北京时间17:01,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2770/20 6.2790
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2934/96 6.2960
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水186点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3164元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 丁淑琴
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