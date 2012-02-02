人民币兑美元继续收升 近期区间盘整可能性大

* 人民币兑美元收盘延续升势,继续由客盘引导

* 早盘一度升破6.30元关口,为近一个月以来首次

* "稳中求升"意图下,近期汇价或区间盘整

路透上海/北京2月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收盘延续涨势,客盘继续引导着汇价走势.早盘中一度突破6.30元整数关口,为近一个月来首见.

交易员认为,从中国经济形势判断,今年人民币仍有望至多上涨3%.不过在经济放缓压力下,"稳中求升"料是监管层在汇率方面的主要指导思想.因此汇价突破6.30元后一飞冲天的可能性不大,近期或在6.29元-6.31元区间震荡盘整.

华南一银行交易员表示,在习近平将访美背景下,人民币突破6.30元关口并不意外.不过目前汇价水平较前期主要成交区间总体涨幅有限,这种突破的影响或更多在心理层面.如果未来中间价继续相对稳定,人民币有望区间盘整.

美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3018 6.2980 6.3063 6.3075 6.3103 6.3067

华南另一银行交易员补充说,从近期中间价来看,暂时看不出有明显的方向性变化.因此在人民币下一步走势,还需继续关注海外市场.

东京汇市,欧元兑美元周四小涨,澳元触及五个月高点,先前全球各地公布的制造业数据缓解了市场对全球成长的忧虑,带动承担风险的意愿升高.<FRX/CN>

以下为北京时间17:23,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2740/80 6.2740

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2955/75 6.2940

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3188元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 乔艳红/丁淑琴

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