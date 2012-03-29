* 人民币中间价续跌,兑美元即期收平

* 客盘较为认可当前汇价水平,购汇盘显多

* 外资行2012年外债规模大增,影响不大

路透北京/上海3月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收平.人民币今年小幅升值双向波动的预期已深入人心,客盘较认可当前汇价水平,近期购汇盘仍主导盘势.

稍早有关境内外资银行2012年度外债额度大增的消息,对即期汇市影响不大.

"上午即期汇市比较胶着,结售汇都有,结汇略多,"上海一大型银行交易员称,"客户买得多一点.他们可能预计今年(人民币)升值幅度不会太大,现在这个价钱还可以,所以会买点吧."

上海一外资银行交易员亦表示,今日购汇买盘操作方较多为四大国有银行,其或为代理石油公司等客户的结汇盘.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3060 6.3030 6.3111 6.2932 6.2912 6.3060

发改委稍早公布,2012年度共核定外资银行中长期外债规模240亿美元,并选取汇丰(0005.HK)、德意志(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、三井住友(8316.T)、东亚(0023.HK)等六家银行进行外债管理试点.

上述受访外资行亦在试点行之列.是次核定的240亿美元额度尚不包括可于年内调增一次的规模,显示中国资本项下的资金跨境流动管理正不断放松.

上海另一大型银行交易员分析称,外资银行今年中长期外债规模大增,会影响到外汇掉期和市场资金情况,但对即期汇价走势影响不大.

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3345/75 6.3380

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3140/60 6.3130

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水139点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3199元.

东京汇市日圆周四全面小幅走强,但日本会计年度底的买盘本周料达到高峰,可能让日圆再次面临压力.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 乔艳红/杨淑祯

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