人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 人民币兑美元即期汇价微收涨
* 中间价结束连三日创汇改新高走势
* 客盘流向主导即期汇价盘中波动
路透北京/上海3月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三略收涨,而中间价则是结束了连续三日创汇改来新高走势向下修正.此外,目前市场情绪依然谨慎,即期汇价成交区间相应收窄,客盘流向主导盘中波动.
北京一银行交易员表示,午後欧元的走升对市场形成推力,美元指数.DXY亦跌至79整数位附近.同时,一旦欧元能突破当前的阻力位,未来涨势仍可期待,并制约海外美元表现,不过对国内人民币走势的判断,还要综合考虑客盘的实际需求.
交易员并表示,从近期人民币中间价的设定情况来看,显示央行不愿人民币过分贬值,市场对这一政策传导已充分领会.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3060 6.3030 6.3121 6.2912 *6.2840 6.3072
注:*表示创2005年汇改来新高
"上午即期汇价变化不大,"北京另一国有银行交易员称,"开盘购汇盘先拉到6.31以上,之後(美元)卖盘砸下去,这会儿购汇又出来了."
周二海外美元曾较其他主要货币略显强势.上海一银行交易员认为,在此背景下,今日早盘开盘的购汇盘,或源於部分机构的引导,以有助於其卖出部分美元头寸.
国家外汇管理局稍早公布,2月银行代客结售汇录得顺差44亿美元,较上月194亿美元顺差水平大幅回落,环比降77.3%.
以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3390/40 6.3375
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3106/70 6.3120
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水165点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3225元.
东京汇市日圆兑美元周三小幅走升,受日本出口商季节性资金流动支撑.随着日本财政年度临近年底,日本出口商买入日圆.<FRX/CN>
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 张喜良/丁淑琴
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