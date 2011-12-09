人民币兑美元略收低 市场现观望气氛

* 人民币兑美元略收跌

* 海外欧元大跌拖累中间价低开

* 人民币盘中第八日触及交易区间下限

* 重要会议召开前,市场难离胶着

路透上海12月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五略收低,盘中并连续第八个交易日触及交易区间下限.受海外欧元下挫拖累,今日人民币中间价低开,带动即期汇价走弱.欧盟峰会即将举行,中央经济工作会议近期也将召开,市场料偏观望.

交易员指出,人民币兑美元成交价格波动范围有限,多数在交易区间下限附近,对於交易盘几乎没有吸引力.且年底将至,机构全年任务也基本完成,心态偏保守,致交投活跃性减弱.

"盘间波动太小,交易盘去做也没意思,万一上午做(交易)了,下午(美元)补都补不回来,就要持人民币头寸过夜,冒这个风险不值得."上海一银行交易员称.

他并表示,考虑到美元流动性匮乏,机构倾向於早盘购入美元头寸,防止下午买不到被动承受持有人民币头寸过夜的操作风险.

针对下周走势,该交易员认为,投资者对人民币贬值的预期短时间难以扭转.另外中国中央经济工作近期召开,为下一年的政策定调子,投资者需要观望政策风向後,才能有所行动.

新华社周五报导援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策.根据以往年度惯例,中央经济工作会议一般在每年的12月上半月前後召开,为下一年度的政策定调.

欧洲领袖峰会的谈判周五稍晚料将继续,市场人士称,目前所宣布的决策中存在一些积极因素,包括预期欧盟国家将对国际货币基金组织(IMF)提供2,000亿欧元双边贷款,以协助其应对危机.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3647 6.3537 6.3669 6.3352 6.3319 6.3619

按与当日中间价上下千分之五的波动幅度限制计算,6.3669元为今日人民币兑美元的交易区间下限.

以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4090/30 6.4030

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3628/92 6.3675

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水141点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3788元.

东京汇市欧元周五小跌,在一周低点附近徘徊,因欧盟峰会达成显着进展的希望趋於黯淡.

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,近期人民币汇率波动是正常的,没有任何一国的货币汇率可以一直单边升值,如果因为人民币升值或贬值而恐慌,是很不理性的行为.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。