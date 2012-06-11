人民币略收涨 但较中间价跌幅创扩波幅後最大

* 人民币即期略收涨

* 较中间价跌0.83%,创扩波幅来最大值

* 降息後,央行中间价定位愈发谨慎

* 贸易数据"亮丽",仍需观察後期情况

路透上海6月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一略收涨.即期汇价近期多明显偏离中间价定位,而今日即期汇价较中间价跌幅达0.83%,创扩大波幅以来最高历史记录.

分析人士表示,经历风雨洗刷的外围市场暂时归于平静,美元指数.DXY逐步降温.中国三年半以来首度降息後,央行在中间价的定位上愈发谨慎,意在维持汇率稳定.不过,汇价交易区间一如既往脱离中间价,甚至有扩大倾向,说明市场间美元买需强劲,也暗示银行对中间价的不认同.

"1%的交易区间很有可能不够用啊,"上海一银行交易员感叹.

上海另一外资银行交易员认为,既然央行已经打破0.5%的限制,除非触碰1%的边界值,否则没有过多的指标性意义.同时,目前的日间波动也确实很小,"基本就是开盘一步到位".

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3694 6.3655 6.3695 6.3169 6.3188 6.3705

中国进出口规模创月度历史新高,至少说明外贸情况没有进一步恶化.不过,上述外资银行交易员指出,仅凭一个月的数据并不能说明形势的显着改善.若要观察经济趋势,至少也要三个月以上的数据.预计在外围局势明朗化之前,人民币汇率仍将维稳,不会有过大波动.

他并表示,货币的贬值可能有利於提振出口.但中国本轮出口的下降,并非人民币升值所致,而是源於外部需求疲弱.贬值不但对出口帮助有限,还极易造成资本外流,也将承受更多的国际舆论压力.因此,央行不会轻易让人民币贬值.

海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.

以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4120/50 6.4220

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3645/35 6.3700

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水276点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3970元.

东京汇市欧元兑美元周一料录得近八个月来最大单日涨幅,之前西班牙获得国际机构对其银行业的援助,而且中国公布的数据尽管疲弱,但要好於市场的担忧.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/边竞; 审校 张喜良

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