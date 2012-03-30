* 人民币兑美元即期收涨

* 人民币中间价报6.2943,继续下跌

* 非美货币走强,且客户结汇盘较多

路透北京/上海3月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收涨.海外市场以欧元为代表的非美货币走势较强,加之客户结汇盘较购汇盘显多,均推动人民币显强.

"上午美元指数有跌,客盘还算均衡,结汇盘会多一些,应该都是短期行为,能看到有大行帮他们砸."华南地区一银行交易员称.

他并指出,客户结汇盘较多,自营力量也不愿留更多的美元头寸过夜,会选择出尽手头的美元头寸.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.2980 6.2976 6.3030 6.2943 6.2932 6.3060

北京一国有银行交易员则指出,近期人民币与欧元等非美货币走势联动较大,随着希腊债务危机担忧的逐步缓解,短期内市场的注意力已转向欧元区外层问题,市场风险情绪缓释,风险偏好或回升.

以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3320/70 6.3290

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3100/40 6.3150

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水165点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3145元.

东京汇市日圆兑美元周五在投机客追捧下短暂跳升至三周高点,引发停损单出笼,但因缺乏预期中的企业後续跟进买盘而回落.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。