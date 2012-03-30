中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
* 人民币兑美元即期收涨
* 人民币中间价报6.2943,继续下跌
* 非美货币走强,且客户结汇盘较多
路透北京/上海3月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收涨.海外市场以欧元为代表的非美货币走势较强,加之客户结汇盘较购汇盘显多,均推动人民币显强.
"上午美元指数有跌,客盘还算均衡,结汇盘会多一些,应该都是短期行为,能看到有大行帮他们砸."华南地区一银行交易员称.
他并指出,客户结汇盘较多,自营力量也不愿留更多的美元头寸过夜,会选择出尽手头的美元头寸.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.2980 6.2976 6.3030 6.2943 6.2932 6.3060
北京一国有银行交易员则指出,近期人民币与欧元等非美货币走势联动较大,随着希腊债务危机担忧的逐步缓解,短期内市场的注意力已转向欧元区外层问题,市场风险情绪缓释,风险偏好或回升.
以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3320/70 6.3290
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3100/40 6.3150
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水165点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3145元.
东京汇市日圆兑美元周五在投机客追捧下短暂跳升至三周高点,引发停损单出笼,但因缺乏预期中的企业後续跟进买盘而回落.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 曾祥进
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