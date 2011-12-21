人民币兑美元收升 因隔夜美元调整

* 人民币兑美元收升

* 中间价高开,及隔夜美元调整助推升势

* 大行美元抛盘减弱

* 汇价近期预计呈现盘整态势

路透上海12月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三收升,隔夜美元.DXY回落调整,刺激非美货币反弹,人民币中间价也跳空高开,引导汇价小幅升值.

交易员并表示,美元回落调整以後,人民币升值压力重新积聚,大行美元抛盘明显减弱,在央行的维稳意图下,预计近期人民币呈现宽幅震荡的走势.

"今天大行的美元抛盘很少,没有明确干预市场的迹象."上海一银行交易员称."最近人民币盘整的可能性很大."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3387 6.3321 6.3495 6.3248 6.3351 6.3472

上述交易员认为,前期大型商业银行在向市场提供美元流动性,已经显示央行希望汇市维稳的意图,预计後市频繁触及交易区间下限的情况将很难出现,人民币汇率震荡整固的可能性大.

以下为北京时间16:34,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3815/65 6.3830

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3361/75 6.3550

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水250点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3637元.

东京汇市欧元周三在亚洲时段扩大涨幅,因在欧洲央行(ECB)首次提供三年期贷款前,场中涌现的空头回补提振欧元走势.许多人士期待ECB的资金操作能帮助欧元区的银行业压低融资成本.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/边竞; 审校 曾祥进

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