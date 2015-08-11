人民币汇率今年年底料在6.5附近--瑞银

中国央行周二表示将完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%。投资银行--瑞银最新报告认为，这暗示政府希望看到人民币兑美元有更大幅度的贬值，其预计今年年底人民币汇率在6.5元人民币附近，此前预估为6.3；预计2016年底进一步贬值到6.6。瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中指出，中国央行这么做可能是有意提高人民币中间价市场化的程度，以更符合人民币被纳入特别提款权(SDR)货币篮子的条件。路透