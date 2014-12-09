明年起取消银行间外汇市场事前准入许可--外管局

路透北京12月9日 - 为进一步简政放权，促进外汇市场发展，中国国家外汇管理局周二发布通知称，自2015年1月1日起，取消对金融机构进入银行间外汇市场的事前准入许可，并明确金融机构在银行间外汇市场的基本交易规则，继续推动建立政府监管与市场自律并行的外汇市场管理新框架。

外管局网站刊登的《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知》还表示，要清理整合法规，提高外汇管理政策透明度，废止涉及金融机构进入银行间外汇市场的四部外汇管理文件。

通知规定，境内金融机构获准开展即期结售汇业务资格和衍生产品交易业务资格后，在满足相关业务技术规范条件下，可成为银行间外汇市场会员，外管局不实施银行间外汇市场事前入市资格许可。

通知并提出，获准设立的货币经纪公司可以在银行间外汇市场开展相关外汇经纪业务，外管局亦不再实施事前资格许可。

“金融机构在银行间外汇市场开展人民币对外汇交易，应基于对冲代客和自身结售汇业务风险、在结售汇综合头寸限额内开展做市和自营交易、从事符合规定的自身套期保值等需要。”通知提到。

通知还要求清理整合法规，提出废止涉及金融机构进入银行间外汇市场的四部外汇管理文件。

中国政府今年以来不断推进简政放权、放管结合，以期激发市场活力，提振经济成长和就业。（完）

浏览全文，请点击外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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