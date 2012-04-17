美元可卖空彰显中国汇率均衡信心

资料图片 在北京拍摄的百元美钞和人民币。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 汇率市场化加速,彰显政府对人民币汇率接近均衡信心

* 外汇市场交易机构获准卖空美元,提供避险工具

* 有利於均衡价格的发现和汇率市场化双边波动

* 未来资本项下更多外汇"松绑"政策可期

* 避险需求将活跃外汇衍生品交易,促进金融创新

作者 周晓峰

路透上海4月17日电---尽管外界有关人民币汇率低估的指责仍未消退,但中国正明确传递出其对目前汇率已接近均衡水平的信心.就在央行扩大人民币兑美元日间波幅的当日,外汇市场交易机构亦首次获准卖空美元.

分析人士指出,近期中国在市场化改革方面的步伐明显加快,预计未来资本项下更多外汇"松绑"政策可期.而与此同时,更加自由和市场化的汇率波动,亦要求市场参与各方都具备更好的风险管理能力,避险需求的增加将活跃外汇期权等衍生产品交易,并促进人民币金融产品和业务创新.

"近期中国央行在汇率改革方面的动作频频,是一揽子方案中不断按序列推出的,...而这些举措都围绕着一个核心,就是资本项下开放後的人民币可自由兑换,"瑞穗证券大中华区首席分析师沈建光说.

他并表示,这个大目标下,所有外汇管制都会越来越放松.

招商银行高级分析师刘东亮也指出,出台这些措施,目的就是为了给市场松绑,让市场更接近正常化;从另一个角度看,"也说明了监管层认为人民币汇率已经接近均衡,不会再出现一边倒(升值)的局面,才会开这个口子的."

中国央行从4月16日(本周一)起,将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%.而就在周一晚间,外管局又宣布,从当日起将对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.

外管局通知称,为了增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性,促进人民币汇率的价格发现,根据当前国际收支状况和人民币汇率形成机制改革需要,决定完善银行结售汇综合头寸管理.

此前,包括总理温家宝及央行行长周小川在内的政府高官均已明确表示,因贸易顺差缩小,人民币汇率正"接近均衡水平".而在央行宣布扩大汇率波幅後,美国白宫顾问罗兹(Ben Rhodes)表示,中国在放松人民币汇率限制方面已取得一些进展,但强调美国希望看到中方采取更多行动.

中国总理温家宝此前列出八项未来金融改革目标,其中就包括继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平;以及进一步完善人民币汇率形成机制等.

**汇率水平进入均衡区间**

上海一位外资行交易员表示,中国政府谈汇率机制改革的时间也不短了,人民币兑美元汇率进入均衡水平区间,应该是中国央行出手这一连串动作的必要前提.

"这在升值预期强烈的时候是不可想象的,那时候这些政策都可能会被理解成人民币要加快升值的信号,"该交易员说.

他并指出,目前市场对人民币升值的预期已经放缓,从海外NDF的交易情况来看,甚至还有一些贬值预期,双向波动特征已愈发明显.

人民币/美元于波幅扩大後的首个交易日中波动明显,并在供需双方的买卖较量中平稳收盘.今日交易仍略显谨慎,主要还是受企业实盘需求带动.而盘面的买卖力道相对均衡,没有看到波幅扩大後的剧烈波动走势.

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,之後整体上保持升势.但自去年四季度以来,人民币产生阶段性贬值预期.

今年以来,人民币兑美元即期汇价累计下跌超过0.3%,去年全年则升值4.7%.而自2005年汇改以来至今的累计升值幅度则约三成.

**避险需求促金融创新**

人民币汇率的更加市场化,反过来也对参与其中的机构提出了风险管理的挑战,提供更多对冲工具也就成为必然.

沈建光就指出,人民币汇率日间波幅扩大了,意味着企业每天面对的风险也就扩大了,必须要有更多可以对冲的工具,而企业的交易对手就是银行.银行为企业提供服务的同时,自身也需要平盘,也要推出更多的避险工具,负头寸是必须的.

上海一中资股份制银行外汇交易员也称,理论上来讲,因为汇率变动更加无序,对银行间市场的价格更加难以预测,包括银行、企业在内的市场参与者都会受到影响.

他表示,作为银行,以後在管理外汇头寸方面将灵活很多,多空两边都可以选择,这更有利於市场均衡价格的发现,有利於形成市场的自由浮动汇率,尽管目前还只是一个有限的放开.但这同时也对机构的风险管理水平,对交易员提出了更高的要求,对企业也是一样,都要加强规避汇率风险的能力.

中国商务部发言人沈丹阳周二也表示,扩大汇率浮动幅度有利於打破单边升值及防止异常外汇流动,未来人民币走势或更难判断,这将对企业带来一定挑战.

根据外管局通知要求,2011年度结售汇业务量低於1亿美元,以及新取得结售汇业务经营资格的银行,结售汇综合头寸下限为-300万美元;2011年度结售汇业务量介於1亿至10亿美元,结售汇综合头寸下限为-500万美元;2011年度结售汇业务量10亿美元以上，结售汇综合头寸下限为-1,000万美元.

"常见的规避汇率风险的工具其实都有,也够用了,但因为市场没有完全成熟嘛,所以这些东西之前也没有完全发挥他们的作用,"上述交易员表示,随着汇率风险的放大,这些避险工具的交易预计会更加活跃,银行还会根据客户的需要,推出更多新的金融创新产品.

目前除人民币即期交易外(分为竞价系统和询价系统),在中国外汇交易中心的主要汇率交易工具还包括远期、掉期、期权以及外汇拆借等.其中成交额居前的是外汇掉期和远期,期权很少.

刘东亮则认为,今後应该会有相关的外汇新产品跟随推出,"现在跟汇率相关的产品实在是太少了,今後肯定是发展的重点.至少是结售汇的交易员需求就会比较大,这方面业务会逐步做起来."(完)

--审校 张喜良

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