稳健货币政策更注重松紧适度 保持人民币汇率基本稳定--中国央行

路透北京12月28日 - 中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，当前国内经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度。

“灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构，”央行网站周四刊登新闻稿称。

央行并表示，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；提高直接融资比重，降低社会融资成本。

同时，还要继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，切实加强和完善风险管理。（完）

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